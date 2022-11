Droga, alcol e illegalità: le immagini del rave che smentiscono la sinistra

Due ragazze sniffano cocaina, sedute a terra. Stendono la polvere bianca, poi la tirano su col naso. Anche altri giovani lì accanto fanno lo stesso. Qualcuno ha esagerato con lo sballo ed è letteralmente collassato. Nessuno però sembra preoccuparsene. La musica intanto continua senza sosta, sparata a tutto volume con il suo ritmo martellante che amplifica l'effetto dell'alcol e delle droghe. Le immagini girate all'interno del rave party di Modena mostrano scene di degrado e illegalità in condizioni igieniche del tutto precarie. Quello organizzato abusivamente in quel capannone, insomma, non era esattamente un raduno di giovani che volevano solo ballare, come affermato da qualche icona della sinistra nel tentativo di coccolare i partecipanti e attaccare la reazione del governo.

Rave party, cosa accadeva all'interno

Cosa accadeva davvero in quella "festa" lo hanno mostrato le telecamere di Fuori dal Coro, introdottesi nell'edificio occupato durante la giornata del 30 ottobre scorso. Ovvero, prima che la polizia iniziasse le trattative per lo sgombero pacifico. Le immagini e le voci registrate lasciano poco spazio all'immaginazione. Si vedono giovani stesi al suolo in stato di incoscienza, come paralizzati dall'effetto di qualche sostanza stordente. Qualcuno cerca di rialzarsi ma si sente nuovamente male: le gambe non reggono, il cervello è in tilt. " Cocaina? Bamba? ", chiede un ragazzo alla giornalista Mediaset che stava documentando quel degrado. Intanto all'esterno si vedono i lampeggianti blu della polizia, che ha circondato l'area in attesa di intervenire. " Aspetta frà, mi sto fumando una canna davanti agli sbirri ", dice un giovane guardando gli agenti in lontananza.

La sinistra che difende il rave

In un altro filmato trasmesso da Zona Bianca, veniva descritta e testimoniata la seguente situazione all'interno del rave: " Ci sono droghe, preservativi, sigarette, merce di ogni tipo, cocktail alcolici mischiati al momento in mezzo allo sporco, salviette igienizzate per chi si buca. Tutto spacciato in maniera illegale ". E pensare che, ancora oggi, nella narrazione di sinistra quel raduno viene raccontato come una festicciola di giovani che volevano solo stare assieme e svagarsi un po'. " Noi pensiamo che siano drogati, ma dove lo vedete? ", aveva criticato Olivero Toscani. Analogamente Michela Murgia, rimproverando il governo per la sua reazione da " Stato di polizia ", aveva minimizzato: " Lì non si stavano commettendo reati. Era un raduno di persone giovani per ballare ". Gad Lerner aveva scomodato il fascismo e Roberto Saviano aveva attaccato il governo, definendo " "incostituzionale " il decreto legge con le norme anti-rave firmato dal presidente della Repubblica.

La reazione di Salvini