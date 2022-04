Droga, sequestrato panetto di hashish con foto Putin che abbraccia fucile

Una foto del presidente della Russia Vladimir Putin che imbraccia un fucile è stata usata come logo di un panetto di hashish. È questa la singolare scoperta fatta dai poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore, comune del Salernitano, durante una perquisizione nell'abitazione di un giovane, incensurato ma sospettato di spacciare droga.

La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti, nel corso di un servizio di osservazione nei pressi della stazione ferroviaria della città, sono venuti a conoscenza che un soggetto, C.U., aveva messo in piedi una propria attività casalinga di vendita di droga. E così, senza perdere del tempo prezioso, gli uomini delle forze dell'ordine hanno fatto scattare il blitz nell’appartamento del sospettato.

Il lavoro dei poliziotti ha dato i suoi frutti. Gli agenti, infatti, durante la perquisizione hanno ritrovato e sequestrato in un mobile della camera da letto un panetto, occultato in una lattina di Coca Cola, in una confezione di cellophane chiusa con l’adesivo. Sopra al pacco vi era adesivo raffigurante Putin che imbraccia un fucile.

All’interno dell’involucro vi era una sostanza marrone che, a seguito del narcotest, è risultata essere hashish per un peso di 73,16 grammi. Ma questa non è l’unica scoperta effettuata. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno anche trovato all’interno dello stesso contenitore 186 bustine in cellophane con chiusura ermetica. Tali custodie spesso vengono utilizzate per conservare di piccole quantità di sostanze stupefacenti.

Inoltre, in un cassetto dello stesso mobile, è stato rinvenuto un coltello da cucina, con il manico divelto e con una lama molto affilata lunga 19,5 cm sulla cui superficie vi era una sostanza solida marrone. Dalle indagini, fa sapere la Questura di Salerno, è emerso che proprio a Nocera sono già stati sequestrati altri panetti con lo stesso logo dedicato a Putin.

C.U. è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma il giovane non è finito in carcere. Il Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, in attesa dell’udienza di convalida, ha disposto per il soggetto gli arresti domiciliari.