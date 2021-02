Il dubbio di Pregliasco: "A rischio l'immunità di gregge nel 2021"

A causa dei ritardi nella distribuzione del vaccino anti Covid, potrebbe essere un’impresa ardua arrivare all’immunità di gregge entro la fine dell’anno. Ad affermarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, il quale ha dichiarato ad Adnkronos: “Visti i rallentamenti che ci sono stati sulle forniture dei vaccini anti-Covid, raggiungere l'immunità di gregge a fine anno appare sempre più un traguardo sfumato, ma dobbiamo puntare a raggiungere almeno una copertura del 20-30% e coinvolgere nell'immunizzazione le persone a rischio".

Pregliasco non è il solo ad aver sostenuto l'effettiva difficoltà di riuscire ad ottenere una copertura vaccinale anti Covid entro il 2021, ma la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha paventato tale ipotesi. Tuttavia il virologo ha anche tranquillizzato, dichiarando che ora la priorità è proteggere le categorie a rischio. Vaccinando le fasce deboli si arriverebbe ad una normalizzazione della situazione negli ospedali, che grazie ad una diminuzione dei ricoveri, non saranno più congestionati. “ Proteggendo i soggetti a rischio e raggiungendo quota 20-30% della popolazione coperta” , afferma Pregliasco, che aggiune: “vedremmo comunque un risultato in termini di riduzione di ricoveri e morti. Sarebbe un grossa spinta per la normalizzazione della situazione" .