Ecco il ciclone africano, piogge e temporali su tutte le regioni

L'italia nella morsa del maltempo: un ciclone mediterraneo alimentato da aria più fresca nordatlantica è in azione sull'Italia: piove da nord a sud, a tratti in maniera intensa e soffiano forti venti che ruotano attorno al minimo di bassa pressione nei pressi della Sardegna. Il maltempo ci terrà compagnia per altri due giorni, almeno fino a giovedì.

Ecco il ciclone mediterraneo

Anche questa mattina, le immagini del satellite sono eloquenti: si nota come l'occhio "allargato" di un ciclone mediterraneo gira in senso antiorario sulla Sardegna provocando tempo perturrbato con piogge continue e qualche temporale praticamente su tutte le regioni, in modo particolare su Nord-Ovest, Emilia-Romagna e tutto il Centro-Sud. Cadrà altra neve sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Clima più asciutto soltanto sull'estremo Nord-Est dove le precipitazioni risulteranno più spodariche.

In questa fase, le temperature sono previste in calo ovunque grazie all'azione dei venti freschi da nord e della copertura del cielo: le temperature massime saranno leggermente inferiori alle medie del periodo e comprese fra i 10 gradi di Aosta ed i 18 di Napoli. Le minime, invece, complice la copertura nuvolosa, saranno stazionarie.

Tra piogge e schiarite

Il vortice africano ci terrà compagnia ancora per altri giorni ma con alcuni distinguo: mercoledì le condizioni meteo miglioreranno al Nord dove i cieli torneranno poco nuvolosi e smetterà di piovere. Non sarà così, invece, al Centro-Sud dove si concentrerà l'azione del maltempo con nuove piogge e temporali sparsi.

Situazione similie anche il giorno successivo con le regioni settentrionali ormai fuori dal vortice africano e tutto il Centro-Sud sotto nubi e nuovi piogge. Le temperature subiranno un graduale aumento al Nord, ancora molto fresche dalla Toscana alla Sicilia.

Torna l'anticiclone

Dal ciclone all'anticiclone: da venerdì la situazione meteorologica tornerà stabile su quasi tutta Italia grazie al ritorno dell'alta pressione che garantirà cieli poco nuvolosi e giornate soleggiate per tutto il fine settimana. Ultime incertezze soltanto in Sicilia con qualche ulteriore pioggia o acquazzone. Le temperature saranno in ripresa tornando su valori pienamente primaverili: al Nord si toccheranno e supereranno i 24-25 gradi.

Cos'è un ciclone

Una piccola specifica: con il termine ciclone non si intende soltanto la forza distruttiva del grandi cicloni americani. Il termine indica un vortice atmosferico in cui la pressione atmosferica è minone rispetto alle zone circostanti associato a cattivo tempo (temporali, pioggia, vento). A volte, come in questo caso, appare chiaro dal satellite anche la "spirale" che gira in senso anti-orario formando una sorta di occhio.