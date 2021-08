Ecco dove va Draghi in vacanza. Le mete dei ministri

In quella che si annuncia la settimana più torrida dell'estate 2021 anche il governo va in vacanza. A sei mesi esatti dall'insediamento del nuovo esecutivo, il presidente del Consiglio e la sua squadra di governo si prendono una pausa dagli impegni istituzionali almeno fino a dopo Ferragosto.

Il premier Mario Draghi ha già lasciato Palazzo Chigi per rifugiarsi nella sua casa di campagna in Umbria. A Città della Pieve il presidente del Consiglio è arrivato nelle scorse ore insieme alla moglie, Maria Serenella Cappello, e nel borgo medievale in Val di Chiana trascorrerà una settimana lontano dal clamore tra jogging e partite a golf. Dal 2009 l'Umbria rappresenta il luogo del suo buen retiro, ma già a partire dalla prossima settimana il premier Draghi potrebbe tornare ai suoi impegni istituzionali.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha scelto la Puglia per godersi le vacanze in compagnia della fidanzata, Virginia Saba. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Rodi Garganico, piccola cittadina in provincia di Foggia, Di Maio è salpato alla volta delle Isole Tremiti, dove trascorrerà il resto della vacanza. Il tutto documentato da foto e immagini che la sua fidanzata ha già condiviso sui social network. Una scelta, quella di trascorrere le ferie in Puglia, condivisa anche dal ministro Fabiana Dadone, che ha preferito la zona del Salento alle Tremiti.

Vacanze romane invece per Luciana Lamorgese. Il ministro dell'Interno non ha ancora programmato una pausa, visto l'impegno istituzionale che la vedrà protagonista il 15 agosto a Palermo per presiedere il Comitato nazionale ordine e sicurezza. Rimarranno nella capitale anche il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il ministro Patrizio Bianchi. Il titolare del dicastero dell'Istruzione non si allontanerà da Roma se non per pochi giorni per riposarsi nella sua casa a Ferrara. Ferragosto capitolino anche per il titolare dei Trasporti, Enrico Giovannini che, a causa degli ultimi impegni in agenda, si concederà solo qualche giorno di relax sul litorale romano insieme alla famiglia.

Si concederanno qualche giorno in montagna, nel nord Italia, i ministri Mara Carfagna e Giancarlo Giorgetti. Massimo riserbo sulle destinazioni scelte dai due esponenti politici che, insieme alle loro famiglie, si ritaglieranno alcuni giorni di relax in quota. E se il ministro Elena Bonetti ha scelto Ponte di Legno per le sue ferie, la Valle d'Aosta è la meta delle vacanze estive della Ministra della giustizia Marta Cartabia.

È volato in Sardegna, nella residenza di Porto Conte, la foresteria dell'aeronautica militare nel cuore della riserva naturale di Alghero, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è atterrato sull'isola nel primo pomeriggio di sabato e ha già avuto modo di incontrare residenti e turisti nella prima uscita pubblica nella cattedrale di Santa Maria, dove domenica mattina si è recato per una visita. Il soggiorno di Mattarella in Sardegna dovrebbe protrarsi per due settimane nel più assoluto relax tra spiaggia privata e gite in barca.

Durerà qualche settimana in più, invece, la pausa estiva di parlamentari e senatori. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, tornerà a Cortina, dove da anni trascorre le sue vacanze in compagnia della famiglia. Ferie al mare tra sole, spiagge e relax per i pentastellati Roberto Fico e Beppe Grillo, che ha scelto di fare la spola tra la costa tirrenica e la Sardegna per le sue ferie. Non si allontaneranno dall'Italia neppure i leader politici. Vacanze in Calabria e a seguire in montagna, in compagnia della fidanzata Francesca Verdini, per il leader leghista Matteo Salvini. È già in Sardegna invece Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova da qualche settimana a Villa Certosa in Costa Smeralda, insieme alla sua famiglia e proprio sull'isola ha incontrato il campione Zlatan Ibrahimović. Sarà impegnato invece nella campagna elettorale in giro per la Toscana Enrico Letta, che ha scelto Pisa per concedersi qualche giorno di riposo.