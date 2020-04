Ecco la giusta distanza per evitare il contagio se corri o pedali 'in scia'

Il classico metro di distanza per evitare il contagio da coronavurus potrebbe non essere sufficiente in caso di corsa o uscita in bici in compagnia. A rivelarlo è uno studio, realizzato da un team misto dell'Università di Tecnologia di Eindhoven e dell'Università KU di Lovanio e coordinato da Bert Blocken, docente di Ingegneria Civile a Eindhoven.

Nello studio si evidenzia come la regola del metro e mezzo di distanza, introdotta in vari Paese, sia efficace per chi si trova in piedi in modo statico. Ma le cose cambiano in caso di camminata, corsa o giro in bicicletta. In questi casi, infatti, sarebbe bene tenere una distanza maggiore. " Se qualcuno espira, tossisce o starnutisce mentre cammina, corre o va in bicicletta - spiega Blocken- la maggior parte delle goccioline sono trascinate sulla scia o scivolano dietro il corridore o il ciclista. L'altra persona che corre o pedala proprio dietro questa persona nella scia, poi si muove attraverso quella nuvola di goccioline" .

I ricercatori sono giunti a questi risultati simulando il rilascio delle goccioline di saliva dalle persone in movimento, mostrando diverse possibili posizioni: due persone affiancate, una dietro l'altra in diagonale o direttamente. Le animazioni, realizzate con Ansys Fluent Cfd, mostrano che la nuvola di goccioline lasciata da una persona in movimento si propaga all'indietro. " I punti rossi sulle immagini- spiega Blocken- rappresentano le particelle più grandi. Queste sono generalmente considerati più contagiose ".