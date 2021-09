Ecco i grillini che non andranno al matrimonio di Bonafede

Il grande giorno per Alfonso Bonafede, ex ministro della Giustizia del M5s, alla fine è arrivato. La politica, però, c’entra nulla. L’ex Guardasigilli domani sposerà la compagna Valeria Pegazzano Ferrando con cui ha due figli. La cerimonia sarà celebrata in una piccola chiesa di campagna. A seguire è stato organizzato un ricevimento nella villa Corsini a Mezzomonte all'Impruneta, non lontano da Firenze, struttura che in passato ha ospitato la festa per le nozze anche di magnati indiani e imprenditori di fama, tra cui Marco Carrai.

Le nozze non saranno sfarzose, almeno secondo quanto riporta Repubblica. Allestimento sobrio, menù toscano sarà ad opera del catering Guido Guidi e intrattenimento musicale a cura di un vecchio amico universitario dello stesso Bonafede, siciliano di Mazara ma fiorentino d’adozione e storico avvocato No Tav e prima bandiera di Grillo in Toscana.

Anche sugli ospiti non sono previsti eccessi. Gli invitati, riferisce l’Adnkronos, sono circa 150: oltre ai parenti e agli amici degli sposi è prevista la partecipazione della cerchia più stretta delle conoscenze professionali. Ma non solo. Perché è nutrita la pattuglia di politici ed esponenti di governo, attuali e passati. È proprio la lista degli ospiti che incuriosisce non poco.

A guidarla il leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte. Saranno presenti anche la senatrice Paola Taverna, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, l'ex sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, l'ex sottosegretario alla Giustizia (con Bonafede ministro, ndr) Vittorio Ferraresi. Atteso anche l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

È, invece, in forse il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha in agenda alcuni impegni istituzionali proprio domani pomeriggio. Sicuro assente, ma giustificato, Luigi Di Maio. Il responsabile della Farnesina dovrà partecipare alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione che si terrà in Slovenia.

Non ci sarà nemmeno il fondatore del Movimento Beppe Grillo. Nella lista non compaiono né l’esponente dell’ala ortodossa del Movimento, Alessandro Di Battista, né Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau con la quale i 5s hanno rotto ogni rapporto.

La villa dove si terrà il ricevimento sarà blindatissima. In considerazione delle personalità presenti all’evento il dispositivo di sicurezza della Questura è già in moto.