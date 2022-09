L'ultimo assist dei giudici: "I migranti climatici vanno accolti"

Anche i cambiamenti climatici possono diventare un motivo più che sufficiente per accordare un permesso di protezione sussidiaria: questo emerge dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia nei confronti di un 33enne originario del Niger.

La richiesta dello straniero, inoltrata nel 2019, era stata inizialmente rispedita al mittente dalla Commissione territoriale di Treviso. Tutto è cambiato pochi giorni fa, quando i giudici della sezione dedicata a questioni connesse all'immigrazione hanno deciso invece di accogliere l'istanza, producendo un documento di ben 23 pagine per motivare la propria scelta. Una scelta influenzata anche dalle recenti alluvioni che hanno colpito il Paese di origine dell'extracomunitario.

Quest'ultimo era giunto in Italia nel novembre del 2016. Stando alla versione dei fatti fornita dall'uomo alle autorità, la decisione di abbandonare la propria terra sarebbe scaturita da un attacco terroristico al mercato di Bosso attribuito a Boko Haram. Lo straniero, come riportato da Il Gazzettino, aveva "visto la folla scappare, le abitazioni e i negozi bruciare, le donne sequestrate e la gente uccisa" . A ciò sarebbe seguita la fuga in camion verso la Libia, l'arresto nel deserto da parte dei soldati libici, lo sbarco in Italia e la domanda di protezione internazionale. Un'istanza, come detto, inizialmente rigettata dalla Commissione territoriale di Treviso.

La sentenza

Il Tribunale di Venezia ha deciso di accogliere il ricorso, proponendo delle motivazioni che includono anche i cambiamenti climatici. "La crisi nigerina è strettamente collegata alla crisi che ha colpito il Sahel nell'ultimo decennio e all’aumento dell'attività di gruppi terroristici di ispirazione islamista nella zona" , spiega il collegio, "più di 13 milioni di persone tra cui 5 milioni di bambini in tre paesi hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria e di cibo, alloggio, accesso ad acqua potabile, a servizi sanitari e all'istruzione" . Ma stavolta non è solo l'instabilità politica del Paese a incidere, quanto le mutate condizioni climatiche. "Dall'agosto 2020 inoltre, il Niger sta affrontando le peggiori inondazioni della sua storia, che hanno colpito oltre mezzo milione di persone in una sola stagione" , si legge nel documento. "Le forti piogge, insieme all'aumento del livello dell'acqua nei principali bacini fluviali, hanno portato a gravi inondazioni in tutto il Paese, con una gran parte dei terreni ancora inondati e danni diffusi alle attrezzature agricole, al bestiame e alla pesca, nonché ai raccolti" .