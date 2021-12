Ecco perché il Covid sta diventando endemico

Forse ne avremo le certezza tra qualche tempo, ma è probabile che già adesso il Covid-19 stia diventendo endemico. Cosa significa? Per essere considerata tale, una malattia deve trovarsi regolarmente tra popolazioni o in una certa area geografica ed è " costantemente mantenuta a un livello di base senza input esterni ", dicono gli studiosi. Endemicità significa prevedibile, gestibile.

Come va negli ospedali

È più o meno quello che stiamo vedendo adesso con Sars-Cov-2: come abbiamo scritto sul Giornale.it, rispetto a un anno fa quando non esistevano ancora i vaccini, la pressione ospedaliera è notevolmente più bassa. I numeri del 25 dicembre 2020, giorno di Natale, ci dicono che i ricoverati nei reparti ordinari erano 24.070 contro i 9.220 della giornata di oggi; le terapie intensive, invece, erano composte da 2.589 pazienti nel 2020 contro i 1.089 attuali. Nel primo caso, abbiamo solo un terzo di ricoverati (tra l'altro di persone quasi sempre non vaccinate), nel secondo caso meno della metà (-60/65%) sono le persone finite terapie intensive. Anche qui, i medici informano che i più gravi sono quelli senza vaccinazione o con ciclo vaccinale non completato. " La differenza la fanno i vaccini, perché la campagna di immunizzazione, partita il 27 dicembre dello scorso anno, a Natale non era ancora iniziata ".

Variante Omicron meno aggressiva

Il secondo indizio a favore di un Covid-19 endemico è l'attuale variante, la Omicron, la più diffusiva di tutte ma anche meno pericolosa rispetto alla precedente variante Delta. Come mai? Gli epidemiologi ce lo dicono in tutte le salse: per sopravvivere e infettare l'organismo umano, il virus ha bisogno di modificarsi ma non può farlo all'infinito. Ecco perché i primi studi indicano un rischio ospedalizzazione nettamente più basso adesso rispetto a prima. L'ultimo e più prestigioso in ordine di tempo, a cura dell'Imperial College di Londra, dimostra come il contagio con la variante Omicron del Covid " comporta un rischio di ricovero in ospedale del 40% inferiore rispetto a chi si è ammalato con la variante Delta " fino, addirittura, al 50-70% in meno secondo un'indagine della UK Health Security Agency.

Il vaccino è la risposta: Sars-Cov-2 annaspa, è in difficoltà (verso la malattia grave), cerca di essere ancora "protagonista" ma potrebbe perdere sempre di più la propria forza. Questa ondata pandemica in Italia e in Europa chissà che non sia il "canto del cigno" definitivo. È vero, forse non ce ne libereremo per alcuni anni, ma se Covid diventasse come il virus dell'influenza basterebbe un vaccino l'anno per tenerlo a bada. Ecco il significato di endemico: circola tra la popolazione ma senza destare preoccupazioni.

Israele, marcia indietro sulla quarta dose

Si dice che tre indizi forniscano una prova, eccola. Israele, che era partito a spron battuto con la campagna per la quarta dose ha fatto retro marcia. " Con le terze dosi in Israele abbiamo salvato tantissime vite e se ci dovessimo rendere conto che è necessario un altro booster esteso a tutti lo faremo ", ha affermato all'Agi Arnon Shahar, responsabile del piano vaccinale di Tel Aviv, in relazione all'ipotesi di una quarta dose di vaccino a operatori sanitari, over 60 e soggetti immunocompromessi. Inizialmente, la somministrazione della quarta dose doveva partire da domenica 26 dicembre ma il ministero della Sanità israeliano ha fatto marcia indietro.

" Aspettiamo di valutare meglio alcuni dati, tra cui l'effettiva letalità della nuova variante Omicron - spiega Shahar - Ancora non abbiamo dati chiari in merito, è presto ". Fondamentale, invece, la campagna delle terze dosi per innalzare la difesa anticorpale che si abbassa dopo cinque mesi dalle prime due dosi. " Stiamo valutando anche se anticipare la somministrazione del richiamo a 3 mesi, invece che a 6 come è attualmente - dice Shahar - Questo sempre per anticipare Omicron ".

"Covid sarà il quinto coronavirus endemico"