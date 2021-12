"Ecco quando avremo il picco di Omicron"

Quasi 127mila casi il 30 dicembre in Italia, record assoluto: è la variante Omicron, che "corre" all'impazzata contagiando e infettando un italiano ogni 76.

Quando avremo il picco

Se ancora, comunque, circola anche la variante Delta, molto presto sarà surclassata e sostituita dal virus attuale. Il picco dei contagi, secondo l'esperto virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, si avrà a metà gennaio. " L'incidenza di Covid crescerà ancora. Io credo che nel prossimo futuro arriveremo anche a 150mila casi al giorno o più ", afferma ad Adnkronos. Come avvenuto in questi due anni, la pandemia vive di ondate più o meno lunghe e più o meno intense: l'esperto fa l'esempio del sasso in uno stagno. " Ogni volta che si concentreranno situazioni favorevoli al virus, avremo ulteriori ondate ".

"Vaccinazione periodica"

Come abbiamo visto di recente sul Giornale.it, i prof. Matteo Bassetti e Massimo Ciccozzi hanno certamente prospettato una quarta dose per tutti nel 2022 per alzare le difese immunitarie che dopo alcuni mesi cominciano a calare. Della stessa opinione anche Pregliasco, il quale afferma che " ci sarà la necessità di una vaccinazione periodica, presumibilmente con una strategia simile a quella che utilizziamo contro l'influenza ". Se sarà fatta, comunque, sarà necessaria farla con un vaccino "aggiornato": la Pfizer ha detto che ci sta lavorando e in primavera sarà pronto un siero ad hoc contro Omicron " considerando i 100 giorni necessari per l'adattamento " dei vaccini a Rna messaggero, ha aggiunto l'esperto.

Come fare con i no vax

Gli irriducibili, coloro i quali non hanno intenzione di vaccinarsi, potranno andare incontro a serie restrizioni sin dai primi giorni del nuovo anno. Draghi vuole allargare l'obbligo vaccinale a tutto il mondo del lavoro mentre rimane in stand by la proposta di lockdown per i no vax, cosa necessaria secondo Pregliasco. " Occorre un lockdown di due o tre settimane per i soggetti non vaccinati " per avere già un impatto significativo nei confronti del virus, che circolerebbe molto di meno come ha spiegato in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. Questa misura si potrebbe attuare " attraverso l'allargamento dell'obbligo del super Green pass, facendo salve solo le attività essenziali ", ha aggiunto.