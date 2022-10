Ecco la truffa del mazzo di chiavi: così i ladri ci derubano per strada

I malviventi sono alla continua ricerca di nuovi metodi per truffare le persone e sono soprattutto gli anziani a finire nella rete. L'impegno delle forze dell'ordine per sgominare chi si rende artefice di tali raggiri e, spesso, si tratta di vere e proprie bande organizzate al fine di pianificare ed eseguire le truffe a danno dei cittadini. Striscia la notizia da oltre trent'anni è al servizio dei cittadini per smascherare chiunque si celi dietro queste operazioni illegali e irregolari e negli ultimi giorni ha fatto emergere un nuovo tipo di truffa, segnalato dai telespettatori, che hanno informato la redazione di un nuovo metodo per imbrogliare.

Viene definita "truffa del mazzo di chiavi" e il suo meccanismo è anche piuttosto semplice. I malviventi fingono di aver rinvenuto per terra un mazzo di chiavi e, con questo stratagemma, riescono a distrarre la vittima prescelta mentre, magari, si trova a salire a bordo della propria auto. Le vittime preferite in questo genere di truffa sono le donne: infatti, il trucco serve per fare in modo che un complice, con rapidità, prenda la borsa appena posata all'interno del veicolo. Benché in apparenza possa sembrare un raggiro semplice e poco efficace, in realtà le forze dell'ordine hanno dimostrato che ha un'ottima percentuale di riuscita. Oltre che prendere di mira le donne, i malviventi concentrano le loro attenzioni sugli anziani, che sono quelli con i riflessi meno attenti e più facili da rapinare.

Ed è proprio per mostrare e per mettere in guardia i telespettatori, che il programma satirico di Canale5 ha deciso di replicare le scene avvalendosi di alcuni attori che hanno mimato la truffa. L'obiettivo è quello di mostrare al pubblico cosa accade quando si finisce vittima di un tale raggiro in modo tale da saperlo riconoscere e premunirsi. La "truffa del mazzo di chiavi" si aggiunge a quella del foglio di carta o della giacca, altri due stratagemmi ben noti che permettono di derubare le vittime con facilità.