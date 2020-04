Ecco il vademecum dell'Iss: le regole da osservare prima e dopo la spesa

Adesso c'è un vero e proprio vademecum che l'Istituto Superiore di Sanità, attraverso un gruppo di lavoro, ha messo a disposizione di tutti per evitare di correre rischi quando si va a fare la spesa, sia prima che dopo.

Le regole per produttori e consumatori

Che ci si trovi al supermercato o in tutti gli altri luoghi dedicati alla vendita del cibo, bisogna rispettare alcune cautele igieniche rivolte a chi vende ed a chi acquista. È cosi che gli operatori del settore alimentare ed i consumatori sono invitati a " seguire regole precise in ambito domestico di igiene, conservazione e consumo degli alimenti ", dalla pulizia delle mani alla cautela di non appoggiare le borse della spesa sulle aree dove prepariamo il cibo.

I venditori

I venditori devono " attenersi in modo scrupoloso alle buone pratiche igieniche che devono comprendere anche la gestione delle pulizie, il controllo degli accessi nei supermercati, la distribuzione di prodotti igienizzanti per le mani ": deve, quindi, essere garantita "la disinfezione frequente dei carrelli e dei cestini eventualmente presenti nel punto o area di vendita con particolare attenzione alle maniglie per il trasporto e/o il traino".

Inoltre, la pulizia va garantita, frequentemente, anche nelle " superfici maggiormente toccate quali ad esempio maniglie di banchi o armadi frigoriferi, tastiere/touchscreen, bilance, nastri trasportatori e aree di deposizione degli acquisti alla cassa, aree di imbustamento degli acquisti e tastiere dei terminali Pos ". Come già succede da settimane, nel vademecum dell'Iss è specificato come l'ingresso nel punto vendita debba avvenire nel " rispetto del corretto distanziamento indivuduale " e che l'accesso venga " regolamentato in funzione degli spazi disponibili ".

I consumatori

Anche i consumatori, ovviamente, devono seguire una serie di misure che riguardano la sistemazione della spesa, il lavaggio delle mani, la separazione dei prodotti crudi e di quelli cotti nel frigorifero e la disinfezione delle superfici di casa. Come sicurezza personale, bisogna iniziare dall'uso delle mascherine e dei guanti prima di entrare nel luogo della spesa.

Le cose da fare dopo la spesa

Una volta rientrati in casa, bisogna " avere cura di non poggiare le borse (sacche) utilizzate per il trasporto della spesa, che sono state poggiate nelle aree di imbustamento e per terra, su superfici con cui verranno in contatto alimenti ". Il consiglio è di " lavare periodicamente le borse (sacche) utilizzando acqua e sapone o soluzioni disinfettati a base di cloro ". Per quanto riguarda la sistemazione della spesa in frigo e nelle dispende, prima e dopo questa operazione bisogna " lavare accuratamente le mani con acqua calda e sapone, per 40-60 secondi ".

Le regole del frigo

Come si legge sul Messaggero, secondo l'Iss non è necessario disinfettare le confezioni alimentari ma " disporre gli alimenti all'interno del frigorifero rispettando il principio di separazione fra i prodotti crudi e i prodotti cotti, che devono essere sempre preservati da eventuali contaminazioni all'interno di recipienti chiusi o mediante idonea copertura ". Perché mai bisogna fare questa separazione? Perché " gli alimenti crudi, in particolare la carne, la pollerìa, il pesce ed i loro succhi possono contenere microrganismi pericolosi capaci di contaminare altri alimenti durante la preparazione o la conservazione ", si legge sul vademecum.

Perchè i cibi vanno cotti