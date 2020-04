Gli effetti del bazooka anti-Covid: perché si decide tutto in 48 ore

Dopo due settimane dallo stop di tutte le attività produttive non essenziali o strategiche è atteso un ulteriore rallentamento del contagio. Lo scorso 23 marzo è entrato in vigore un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha introdotto misure ancora più stringenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus: chiuse tutte le attività produttive non essenziali o strategiche e aperti solo alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e servizi essenziali. E dopo queste misure significative, nelle prossime sapremo se il " bazooka sparato contro il Covid è andato a segno ".

Come riporta il Sole24Ore, più di quello che abbiamo fatto, in termini di restrizioni e chiusura delle attività, non possiamo fare. Resterebbe solo il modello Wuhan, inapplicabile usando le regole democratiche e insostenibile dal punto di vista economico. Per vedere se ci saranno dei risultati, bisognerà aspettare il 7 e l'8 aprile. Scadute le due settimane dall'adozione delle ultime misure, si potrà capire se il rallentamento del contagio da Covid-19 sarà costante in modo da poter così passare nel giro di poco tempo alla fase 2.

" Se i dati si confermano, dobbiamo pensare a una fase 2, ovvero riflettere su come mantenere bassa la diffusione della malattia. Questo è l'unico requisito per considerare misure alternative ", aveva annunciato ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. " Un po' tutto il sistema sta portando a un rallentamento significativo della diffusione e ci aspettiamo che nei prossimi giorni possa essere confermato", ma "è un dato che va conquistato giorno dopo giorno. Le misure adottate sono efficaci ma è altrettanto importante che manteniamo questo tipo di attenzione perché sono proprio queste misure che ci aiutano a fare decrescere la curva ", aveva poi aggiunto.

Due settimane dopo l'introduzione di una nuova misura, i numeri danno un po' di conforto. Come ricorda il Sole, la prima fase di quarantena, introdotta tra l'8 e l'11 marzo in Lombardia e poi in tutta Italia, ha spinto dopo 14 giorni la curva epidemica sotto alla soglia del 10%. La crescita giornaliera è calata nel tempo, ma la discesa è ancora troppo lenta e incostante. Prima di iniziare a pensare ad una fase 2, i numeri devono confermarsi in calo. E una conferma importante potrebbe arrivare proprio a due settimane dalle ultime restrizioni.

I miglioramenti degli ultimi giorni non devono farci abbassare la guardia. Tra domani e l'8 aprile si spera di poter vedere qualche importante risultato, ma la strada sarà ancora lunga.