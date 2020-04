Coronavirus, rallentano i decessi: 525 morti in un solo giorno

Per la prima volta dal 19 marzo cala il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono morte 525 persone che portano il totale dei decessi a quota 15.887. Inoltre, per la prima volta scende il dato sulle persone ricoverate con sintomi (-61 unità) e, per il secondo giorno, diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (-17).

Ad oggi, sono 91.246 i positivi nel Paese: 2.972 in più mentre ieri si erano registrati 2.886 nuovi casi. Il numero totale dei guariti sale a 21.815 con un aumento di 819 persone (ieri erano guarite 1.238 persone). Dall'inizio della diffusione del virus cinese, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 128.948 (4.316 persone in più rispetto a ieri). Sono questi i dati indicati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana. " Abbiamo dato delle buone notizie ma non ci devono far abbassare la guardia. È fondamentale continuare a stare a casa ", ha commentato Borrelli aggiungendo anche che " da oggi si interrompe il trasferimento dei pazienti dalla Lombardia alle altre regioni perché la situazione degli ospedali non lo richiede più ".

Lombardia

" I dati di oggi continuano ad essere confortanti ma dobbiamo mantenere alta la guardia ", ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano su Facebook sull'emergenza coronavirus. Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Lombardia sono stati registrati 50.455 casi, con 1.337 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.598. " Il dato è confortante perché stiamo facendo più tamponi ", ha aggiunto l'assessore. I ricoverati sono 12.209, 7 in più rispetto a ieri: " questo dato si è quasi fermato ". In terapia intensiva ci sono 1.317 pazienti, 9 in meno rispetto a ieri quando era sceso di 55 sul giorno prima. Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 249 decessi che portano il totale a 8.905 (ieri le vittime sono state 345). " Un dato che si riduce anche se non possiamo dire che sta diminuendo in maniera significativa. La drammatica verità è che il numero reale è sicuramente più ampio ", ha continuato Gallera.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 9.712. Rispetto a ieri, la crescita è di 124 unità. A Brescia invece si sono accertati 160 nuovi casi e il totale è arrivato a 9.340. Nella provincia di Milano il totale dei casi è arrivato a 11.230, con un incremento di 411. " Questo dato non ci fa ancora stare tranquilli - ha dichiarato Gallera -. Bergamo e Brescia da qualche giorno hanno rallentato, le curve si sono livellate. Milano invece sale e ancora non siamo riusciti a dare un netto indirizzo a questa linea. Qui lo sforzo deve essere ancora più determinato ". Per quanto riguarda invece la città di Milano, i contagi sono saliti a quota 4.533 (+171) " in linea con ieri " quando l'incremento era stato di 178.

Lazio