Egitto, torture allo studente arrestato: "Sottoposto all'elettrochoc"

Emergono dettagli raccapriccianti sull'arresto di Patrick George Zaky, studente del master Gemma di Bologna preso in custodia dalla polizia d'Egitto. L'annuncio è arrivato via Twitter da parte di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia: " Ho la sensazione che si tratti dell'ennesima persecuzione verso un attivista politico: ce lo dice la storia di Zaky e la storia dell'Egitto sotto Al Sisi ". Il ricercatore egiziano di 27 anni è accusato di " istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione ". Nello specifico i pubblici ministeri hanno presentato un elenco di accuse contro di lui: la pubblicazione di voci e false notizie che puntano a disturbare la pace sociale e a seminare il caos; istigazione alla protesta senza il permesso delle autorità competenti allo scopo di minare l'autorità statale; chiedere il rovesciamento dello Stato; gestire un account di social media che ha lo scopo di minare l'ordine sociale e la sicurezza pubblica; istigazione a commettere violenze e crimini terroristici. Il ragazzo era partito dal capoluogo emiliano per trascorrere un breve periodo di vacanza a Mansoura, la sua città natale. Intanto fonti della Farnesina hanno fatto sapere che Luigi Di Maio sta seguendo con molta attenzione la vicenda attraverso l'ambasciata al Cairo.

La notizia è stata confermata dall'associazione locale Eipr (Egyptian Initiative for personal rights): " Patrick è stato picchiato, sottoposto a elettrochoc, minacciato e interrogato in merito al suo lavoro e al suo attivismo. I legali ci hanno assicurato che sul corpo mostra segni visibili delle violenze ". L'ong per cui il giovane collabora ha ricostruito i fatti: " Patrick, che studia per un diploma post-laurea a Bologna, rientrava in Egitto per un breve soggiorno presso la famiglia quando è stato preso in custodia dalle forze di sicurezza della National Security Investigations (Nsi) all'aeroporto del Cairo ed è scomparso per le successive 24 ore ". È stato tenuto per un breve periodo di tempo in aeroporto, per poi essere " trasferito in una qualche struttura della Nsi prima di essere trasferito negli uffici Nsi nella sua città natale, Mansoura, circa 120 chilometri a nord-est del Cairo ". Questa mattina " è apparso davanti a un pubblico ministero a Mansoura, dove i pubblici ministeri hanno cominciato a interrogarlo nel tardo pomeriggio. Secondo i suoi avvocati, gli è stato presentato un rapporto della polizia che afferma falsamente che è stato arrestato ad un posto di blocco nella sua città natale, in virtù di un mandato emesso nel settembre 2019 ".

"L'Egitto non è un Paese sicuro"

Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, sul proprio profilo Twitter ha tuonato: " Come si fa a considerare ancora l'Egitto un Paese sicuro? Il governo italiano non può continuare a far finta di niente nelle relazioni con un Paese che continua a violare i diritti umani in questo modo ". Perciò dovrebbe chiedere " l'immediato rilascio alle autorità egiziane e pretenda spiegazioni in merito all'accaduto ".

Sulla questione è intervenuto anche Virginio Merola, sindaco di Bologna: " Dal balcone del nostro Comune sventola lo striscione giallo per Giulio Regeni, anche per questo non possiamo essere indifferenti a quello che è accaduto ". L'auspicio di Stefano Bonaccini è che " al più presto si possano avere notizie rassicuranti ". Il governatore dell'Emilia-Romagna ha assicurato: " Il nostro ministero degli Esteri sta seguendo la vicenda, che non può in alcun modo deviare dal rispetto dei diritti della persona, da procedure trasparenti e dalla piena informazione su quanto stia accadendo ".