Elementari, pasticcio pagelle: voti a gennaio e giudizi a giugno

Alla fine dello scorso anno, la scuola sembrava destinata ad un piccolo ma rivoluzionario cambiamento: via i voti in decimi dalle pagelle delle elementari con il solo giudizio di fine anno. Una scelta, decisa peraltro in pieno lockdown, che avrebbe consentito una valutazione non puramente numerica degli studenti ma sarebbe stata inculsiva del percorso di crescita maturato in classe. Nulla da recriminare o, almeno, fino a quando, alla ripresa delle lezioni - stiamo parlando di appena una settimana fa - arriva il contrordine sul decreto convertito a fine giugno . E così, neanche a provarci, si ritorna al ''vecchio stile dei numeretti'' che non piace né agli insegnanti né alle famiglie. Resta però la valutazione in forma estesa per gli scrutini di giugno. Una rassicurazione non da poco, certo, ma è il punto è un altro: come si tradurrà un voto in decimi nelle considerazioni conclusive sull'alunno?

' 'Così è un pasticcio '' denunciano all'unisono genitori ed educatori che, dopo anni di battaglie, si ritrovano in mano con un pugno di mosche. '' Inaccettabile '', contesta Antonello Giannelli, voce dei presidi (Anp), reclamando un intervento urgente per raddrizzare il tiro: '' Occorre un atto legislativo , - spiega alle pagine del quotidiano La Repubblica - la valutazione è un processo unico. Non può essere fatta prima in numeri e poi in giudizi ''. E invece sì, è possibile eccome. Lo precisa una nota ministeriale, a firma del capo del dipartimento dell'Istruzione Marco Bruschi, fresca di stampa: '' La norma attualmente nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che resta dunque disciplinata con votazione in decimi ''. E, quindi, come bisognerà regolarsi?