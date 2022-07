Elon Musk vuole il castello di Bibbiano per pagare meno tasse

Elon Musk alla conquista dell'Italia: si è innamorato del castello di Bibbiano e delle colline senesi sul quale è appoggiato ed avrebbe già fatto pervenire ai proprietari un'offerta faraonica per acquistarlo. Amore per il Belpaese e la Toscana? Anche, ma soprattutto il magnate di origini sudafricane naturalizzato americano avrebbe fiutato la possibilità di beneficiare di una tassazione minore (in proporzione ai guadagni) rispetto a quella americana.

O questo, almeno, è quel che sostiene il Times: il fondatore di Tesla avrebbe scoperto il maniero che si trova in una frazione di Buonconvento (in provincia di Siena) un anno fa soggiornando a Castiglion del Bosco (nei pressi di Montalcino). Se ne sarebbe follemente innamorato e adesso, dopo un lungo toto-acquirente che ha azzardato i nomi di altri miliardari, sembrerebbe ad un passo dall'acquisto del complesso medievale dichiarato monumento nazionale nel 1922. Tanto che nei giorni scorsi il cinquantunenne imprenditore si trovava proprio nella provincia senese: il suo ultimo "avvistamento" risale allo scorso 21 luglio, quando fu visto passeggiare insieme ad altre due persone tra le vie del borgo toscano nel quale si trova il castello. Un profilo che non passa certo inosservato il suo e non è un caso forse che il luogo scelto per la passeggiata si trovasse a poche centinaia di metri di distanza dall'oggetto del desiderio.