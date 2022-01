Ancora sbarchi e le Ong fanno rotta sull'Italia: coste sotto assedio

Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane in quello che si preannuncia uno dei mesi di gennaio con più arrivi di sempre. A Lampedusa nella notte sono arrivati altri 109 migranti a bordo di due diverse imbarcazioni. Sono state soccorse dai mezzi della capitaneria di porto, che le hanno intercettate a una distanza di circa di 10 miglia dalla costa dell'isola. Sul primo barchino viaggiavano in 23, sul secondo in 86. Stando alle loro dichiarazioni, proverrebbero da Sudan, Egitto, Nigeria e Bangladesh. Sono stati tutti portati nell'hotspot di Lampedusa dopo il triage sanitario al porto. Dopo un primo alleggerimento compiuto ieri, ora nel centro di prima accoglienza dell'isola ci sono nuovamente 560 migranti a fronte di una capienza massima di 250 occupanti.

Una situazione di forte emergenza per l'isola di Lampendusa, dove la Mare Jonio premeva per trasferire anche i suoi 206 migranti, nonostante il centro di coordinamento di Roma avesse autorizzato l'attracco a Pozzallo. Ma l'assegnazione del porto sicuro nel centro costiero in provincia di Ragusa non andava bene all'equipaggio della Mare Jonio, che ha rifiutato l'assegnazione di Pozzallo. " Pur consapevoli dell'attuale situazione di pressione su Lampedusa e sui dispositivi di accoglienza dell'isola, la Mare Jonio ha reiterato la richiesta di sbarco immediato almeno dei bambini e minori, dei loro nuclei familiari e delle persone affette dalle patologie più gravi ", si legge nella comunicazione della ong alle autorità italiane.

Alla fine, dopo un braccio di ferro, a spuntarla è stata ancora una volta la ong, nonostante la criticità vissuta da Lampedusa. Infatti, dei 214 migranti che si trovavano a bordo della Mare Jonio, solo 70 arriveranno a Pozzallo questa sera. I restanti 142 arriveranno a Lampedusa. Le operazioni sono cominciate al mattino presto con il trasbordo sulla motovedetta della guardia costiera. La Mare Jonio ha ripreso il mare per raggiungere Pozzallo e sbarcare i rimanenti.

Ieri a Lampedusa è arrivata anche una donna all'ottavo mese di gravidanza insieme a suo marito. Sono stati evcuati dalla nave Louise Michel finanziata dall'artista Bansky. È la seconda coppia in stato interessante che sbarca sull'isola dalla "nave rosa", dove ci sono ancora 58 migranti.