"Epstein e Maxwell mi portavano nella loro stanza da letto e toccavano ovunque"

Continua a New York il processo a Ghislaine Maxwell, la presunta complice di Jeffrey Epstein, accusata di traffico di minore, spergiuro e istigazione alla prostituzione di minori. Ieri, sul banco dei testimoni, è salita Jane (nome di fantasia) che a raccontato di esser stata vittima di abusi da parte della coppia. " Mi hanno toccata ovunque, sentivo le loro mani su tutto il corpo ", ha raccontato la ragazza che, all'epoca dei fatti, aveva 14 anni.

L'approccio con Epstein

Jane è stata la prima donna a sporgere denuncia contro Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein. La ragazza ha raccontato al procuratore Alison Moe che il suo primo contatto sessuale con l'imprenditore statunitense sarebbe avvenuto nel 1994, all'età di 14 anni. L'incontro si sarebbe consumato nella residenza di Palm Beach: " Mi ha fatto cavalcare la sua faccia, voleva che gli pizzicassi i capezzoli ", ha detto a proposito di Epstein. L'uomo le avrebbe chiesto cosa avesse voluto " fare da grande " se " l'attrice o la cantante lirica " poi, la conversazione si sarebbe interrotta bruscamente. " Eravamo nel suo ufficio, - ha raccontato Jane - lui mi ha detto 'seguimi' ". Dunque, secondo il racconto della testimone, si sarebbero spostati in piscina. Epstein si sarebbe accomodato su un divanetto e calato i pantaloni: " Si è tirato giù i pantaloni, mi ha tirato su di sé e ha continuato a masturbarsi su di me. Poi si è alzato ed è andato in bagno, si è ripulito e si è comportato come se non fosse successo niente ". " Ero congelata dalla paura. - ha ricordato - Non avevo mai visto un pene prima, figuriamoci qualcosa del genere. Ero terrorizzata e mi sentivo schifosa. Mi sono vergognata ".

L'incontro con Ghislaine Maxwell

Subito dopo l'approccio con Epstein sarebbe avvenuto l'incontro con Maxwell. " Stavano parlando - ha spiegato Jane riferendosi alla coppia - All'improvviso, hanno detto 'seguimi' ". Quindi si sarebbero spostati in camera da letto: " Si sono spogliati. - ha continuato la ragazza - Hanno iniziato ad accarezzarsi l'un l'altro e a ridacchiare casualmente" , ha detto Jane. " Ero lì in piedi e lui mi ha chiesto di togliermi il top e poi le loro mani [erano] ovunque e Jeffrey ha iniziato a masturbarsi e Ghislaine lo stava strofinando, baciandolo e accarezzandolo ". A questo punto, stando a quanto riporta il Daily Mail, il procuratore Moe avrebbe chiesto alla testimone se Maxwell l'avesse toccata. " Sì ", è stata la risposta. Alla domanda su dove Maxwell l'abbia toccata, Jane ha precisato che era " principalmente il seno ".

Le frequentazioni successive