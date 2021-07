"Era nascosto in bagno", evacuato l'aereo per Milano

Brutta avventura per i passeggeri dell'aereo Ryanair Bruxelles-Milano, evacuato dopo che un clandestino si era nascosto in bagno per raggiungere l’Italia senza rischiare di venire identificato. Alla fine il velivolo è comunque riuscito a partire, con oltre un’ora di ritardo, dalla Capitale belga e ad atterrare all’aeroporto milanese. L’uomo è stato arrestato e trasferito all’ufficio della procura di Hal-Vilvorde. Un passeggero del volo diretto a Milano ha raccontato che il soggetto aveva tentato poco prima di sedersi in posti già occupati da altre persone. Non riuscendoci, ha quindi pensato di chiudersi nel bagno dell’aereo fino all’atterraggio.

L'aereo è stato evacuato

La polizia federale ha confermato quanto avvenuto, specificando che l'uomo era salito a bordo dell’aereo senza avere con sé i documenti. Un portavoce della polizia ha spiegato che "l'uomo ha causato dei problemi in aereo. Ha spinto i passeggeri e si è chiuso a chiave nella toilette. Finalmente siamo riusciti a farlo uscire senza problemi. Poiché l'uomo aveva lasciato anche i bagagli sull'aereo, tutti hanno dovuto lasciare l'aereo per poter effettuare un controllo" . I passeggeri del volo hanno dovuto attendere circa un’ora sulla pista che la situazione si risolvesse. Fortunatamente il velivolo alla fine è riuscito a partire da Bruxelles per raggiungere il capoluogo milanese, anche se con un’ora e 20 minuti di ritardo sulla tabella di marcia.

Non aveva i documenti d'imbarco

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha tenuto a sottolineare che si deve ancora capire come il clandestino sia riuscito a salire sul velivolo senza possedere i documenti d'imbarco necessari. Quello che si sa per il momento è che l’uomo, giovedì mattina verso le 8,30 del mattino, è riuscito a creare notevoli problemi sul volo Ryanair (Malta Air) registrato 9H-QDS giovedì in partenza dall'aeroporto di Bruxelles. Si era infatti imbarcato sul volo FR2963 per Milano Malpensa senza i documenti necessari e, non trovando un posto a sedere libero, si era chiuso nel bagno del mezzo, con l’intento di restarci probabilmente per tutta la durata del viaggio. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia federale per fermare l'individuo.

A quel punto l'aereo è stato quindi evacuato per effettuare tutti gli accertamenti del caso e controllare i bagagli imbarcati. Secondo alcune testimonianze di persone presenti, avrebbe spinto i passeggeri per riuscire a raggiungere la toilette e chiudersi dentro a chiave. Il soggetto ha però deciso di uscire spontaneamente dal bagno senza creare ulteriori disagi.