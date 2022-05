"Erano amate da tutti": chi sono le due maestre uccise dal killer

Insegnavano da anni nella scuola elementare di Uvalde, divenuta ieri teatro di una folle strage. Erano amate da tutti e quei 19 angeli li conoscevano bene, uno a uno. Li vedevano ogni giorno dietro ai banchi, proprio come accadeva poco prima che il 18enne Salvador Ramos aprisse il fuoco e seminasse la morte. Eva Mireles e Irma Garcia, entrambe insegnanti in quell'istituto scolastico in Texas, sono le vittime adulte della sconsiderata sparatoria messa a segno con un fucile e una pistola semiautomatica.

Per loro, come per le giovani vittime (che avevano al massimo 10 anni), il destino di morte è stato il medesimo. Tragico, crudele. Consumatosi proprio nelle stesse aule che ogni giorno era un luogo di sorrisi e insegnamenti. Eva Mireles aveva solo 44 anni ed era un'insegnante piena di entusiasmo. Lavorava nel distretto scolastico di Uvalde da 17 anni e quel luogo - con i suoi alunni - lo conosceva bene. Era sposata e aveva una figlia; nel tempo libero si dedicava allo sport. "Adoro correre, fare escursioni e potresti vedermi spesso andare in bicicletta!", aveva scritto sul suo profilo nel sito della scuola. Il marito di Mireles, il 43enne Ruben Ruiz, è un ufficiale di polizia incaricato della sicurezza del distretto scolastico di Uvalde. Per una beffarda ironia della sorte, nei mesi scorsi lui e i suoi colleghi avevano partecipato a un'esercitazione di tiro contro l'eventualità di una sparatoria a scuola. Un incubo purtroppo avveratosi.

L'altra insegnante colpita a morte, Irma Garcia, aveva 46 anni e insegnava alla Robb Elementary School da 23 anni. Aveva iniziato a fare la maestra da giovanissima e nel 2019 era stata nominata insegnante dell'anno dal distretto scolastico della zona. Uccisa sul colpo dal killer 18enne Salvador Ramos, lascia quattro figli e un marito. Sul suo profilo nel sito della scuola, Irma si descriveva come una persona che "adora fare barbecue con il marito, ascoltare musica e fare crociere in campagna a Concan".

Come la collega Eva Mireles, in quella scuola conosceva tutti. "Si è sacrificata per proteggere i bambini nella sua classe, è morta da eroe. Era amata da molti e mancherà a tutti", ha scritto su Facebook la nipote di Irma.