La strage dei bimbi: i 19 angeli ammazzati in classe

È grande il dolore per la strage alla Robb Elementary School a Uvalde, in Texas. Come riportato dalla Cnn, sono almeno 21 i morti della sanguinosa sparatoria: 19 bambini e 2 adulti. Secondo quanto reso noto dalle autorità, l’autore – Salvador Ramos – è morto e si ritiene abbia agito da solo. Prima di attaccare la scuola elementare munito di fucile e pistola semiautomatica, il 18enne avrebbe sparato alla nonna, ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

In questi minuti le autorità del Texas stanno rendendo noti i nomi delle vittime della sparatoria, decessi confermati con dolore dalle famiglie. Come riportato da NBC 5, le due maestre uccise Salvador Ramos sono Irma Garcia e Eva Mireles. La prima, 46enne, lascia quattro figli, la seconda lavorava nel distretto scolastico da 17 anni ed era la madre di una giovane che frequenta il college. “La mia ‘tia’ non ce l’ha fatta, si è sacrificata proteggendo i bambini nella sua classe, vi prego di pensare alla mia famiglia quando pregate, Irma Garcia è il suo nome ed è morta da eroina. Era amata da molti e ci mancherà davvero” , le parole del nipote di Irma Garcia su Facebook.

L’elenco dei nomi degli studenti colpiti dalla furia di Ramos sta aumentando con il trascorre delle ore. Tra i giovani deceduti troviamo Uziyah Garcia, studente di quarta elementare: avrebbe compiuto dieci anni in estate. Tra le vittime anche il giovane Xavier Lopez (10 anni): poche ore prima della strage era stato ad una cerimonia di premiazione insieme alla madre. Avevano la stessa età dei due ragazzi appena citati Amerie Jo Garza e Elihana Torres: la loro scomparsa è stata confermata dalle famiglie sui social network.

L’University Hospital di San Antonio ha reso noto che una bambina di 10 anni e una donna di 66 anni sono in condizioni critiche a causa delle ferite riportate. Altre due studenti, rispettivamente di 9 e 10 anni, versano in buone condizioni. Attesi aggiornamenti dalle autorità sulle loro condizioni e sulle generalità delle altre vittime della strage in Texas.