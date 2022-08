Escalation del caldo fino a 40°C, poi la svolta

Sarà breve ma intensa la nuova fiammata africana che farà lievitare le temperature massime fino (di nuovo) a valori di 40°C all'ombra. L'escalation del caldo la vivremo proprio oggi e domani, venerdì 5 agosto, dove questi valori si raggiungeranno localmente sulla Valpadana, sulle zone interne della Sardegna e del Centro-Sud.

Afa in aumento

Come spiegano gli esperti, avremo anche un aumento dell'umidità e dell'afa, soprattutto durante le ore notturne. L'alta pressione che spinge dal Nord Africa, ancora una volta, porterà i valori massimi ben oltre le medie del periodo anche di 10-12°C con nuove sofferenze per l'agricoltura e i bacini idrici sempre più senz'acqua. La nuova ondata di caldo investirà anche gran parte d'Europa, specialmente Francia, Germania e regioni alpine. Se il clou, come detto, lo raggiungeremo, domani, sabato farà ancora molto caldo con massime fino a 38°C ma successivamente qualcosa sembra destinata a cambiare.

Cosa succede da domenica

Eppur si muove, finalmente: il parziale cedimento di questo anticiclone avverrà da domenica 8 agosto grazie all'ingresso di correnti più fresche al Nord dove le temperature massime scenderanno anche di 7-8°C e si potranno verificare alcuni forti temporali sull'arco alpino e localmente sulle aree di pianura. Questa "breccia" potrebbe fare da apripista per un cambiamento più generalizzato delle condizioni meteo durante la prossima settimana con il caldo eccessivo ricacciato nei suoi territori d'origine e l'arrivo di piogge e temporali pomeridiani molto più estesi anche al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Se le elaborazioni dei modelli matematici saranno confermate, quindi, si potranno avere massime ampiamente sopportabili con valori non oltre i 30-32°C, condizioni migliori anche durante le ore notturne e alcune precipitazioni pomeridiane che, seppur irregolari e a macchia di leopardo, avranno quantomeno il merito di dare un po' di refrigerio a zone che non vedono una goccia d'acqua da maggio.

Le ipotesi per Ferragosto

La buona notizia è che il caldo africano non dovrebbe tornare tanto presto: una volta aperta la nuova fase, potrebbe durare alcuni giorni tant'é che a cavallo di Ferragosto potrebbe arrivare un serio peggioramento da nord con una sventagliata di temporali e acquazzoni diffusi anche alle zone costiere e un ulteriore e sensibile calo delle temperature. Questo è quanto propongono i modelli a lungo termine quest'oggi ma, come diciamo sempre, si tratta di una tendenza e non di una previsione: gli aggiornamenti odierni andranno verificati quotidianamente per capire se la strada sarà quella o se l'atmosfera deciderà di prendere un'altra piega.