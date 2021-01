"Esecutivo di unità o voto. Forza Italia è nel centrodestra"

Presidente Berlusconi, a quanto pare il presidente del Consiglio, come lei aveva chiesto, è in procinto di salire al Quirinale, immaginiamo per dimettersi. È soddisfatto? Lo considera un passo avanti?

«Direi che è una presa d'atto della realtà. La maggioranza parlamentare che ha sostenuto questo governo si è dissolta. Era logico che accadesse, perché è una maggioranza che non è espressione degli elettori. Al contrario, era costituita da forze politiche che si sono combattute in modo addirittura violento, non solo in campagna elettorale, ma anche nel primo anno di questa legislatura».

Lei era certo dal principio che il governo Conte non fosse all'altezza?

«Non poteva fare molta strada un governo che non è nato né da una legittimazione elettorale né da un progetto condiviso. Un governo creato solo per impedire agli avversari di governare. Purtroppo tutto questo è coinciso con la peggiore emergenza sanitaria ed economica degli ultimi 70 anni. Io non ho mai sollevato polemiche, in questi mesi, per senso di responsabilità, ma era evidente che il governo non ce l'avrebbe fatta».

