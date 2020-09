Governo in tilt sui test rapidi: i tecnici bocciano la Azzolina

Tra dieci giorni, a scanso di clamorosi ripensamenti da parte del governo, si tornerà sui banchi di scuola. I dubbi e i timori per la ripartenza sono tanti visto che - a detta di molti presidi, docenti, alunni e genitori - il ministro Lucia Azzolina non è stato in grado di fornire delle linee guide chiare per consentire la didattica in presenza con tutte le condizioni di sicurezza del caso. Adesso il Comitato tecnico-scientifico ha frenato sull'ipotesi di utilizzare anche negli istituti i test rapidi, che rilevano la presenza del Coronavirus mediante le proteine virali (antigene) senza richiedere passaggi in laboratorio.

Il ministro della Salute Roberto Speranza e la titolare del dicastero di Viale Trastevere, per prevenire la formazione di contagi e focolai nelle scuole, sarebbero favorevoli alla possibilità di arrivare a uno screening di docenti, personale e studenti molto più veloce. Tuttavia gli esperti hanno espresso la propria posizione contraria. Nello specifico, Sergio Iavicoli sostiene che " il tampone rimane il test di riferimento per la valutazione e la gestione dei casi sintomatici e sospetti di contagio da Coronavirus ". " I test rapidi non sono ad oggi un’alternativa ", ha dichiarato il direttore del dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale dell'Inail all'Huffington Post.

Tampone e quarantena

Il piano dell'esecutivo sarebbe quello di ricorrere ai test rapidi per evitare di paralizzare un'intera classe; si procederebbe al tampone tradizionale solamente se si dovesse riscontrare una positività al test rapido. Ma dal Cts continuano a sottolineare l'attendibilità rispetto al tampone nasofaringeo che rileva l'Rna del virus, richiamando al protocollo di sicurezza stilato dall'Istituto superiore di sanità con il Ministero della Salute, dell'Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna e approvato la scorsa settimana in Conferenza Unificata Stato-Regioni.