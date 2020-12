Ex soldato Usa ritrova i bimbi con cui fece una foto 76 anni fa

Martin Adler aveva solo vent'anni in quel lontano autunno del 1944. Era in Italia con la '85^ brigata alleata americana per combattere contro i nazifascisti. Lungo la Linea Gotica, entrando in una casa con un commilitone, mitragliatore in mano, notò "un grande cestino di legno dal quale uscivano strani rumori. Io e John avevamo già il dito sul grilletto pronti a sparare, potevano esserci dei tedeschi. Poi un urlo e una donna che corse incontro urlando 'bambini, bambini!'. Era la loro mamma! Ci fermammo e da quel grandissimo cesto sbucarono tre splendidi fanciulli, due bimbe e un bimbo". Questo episodio regalò un po' di gioia a quel soldato. Immortalata in una foto che, a distanza di 76 anni, mostra un soldato sorridente con l'elmetto e, davanti a lui, tre bei bambini. "Feci il più bel sorriso del mondo ed io e John iniziammo a ridere, felici di non aver premuto quel grilletto. Non ce lo saremmo perdonati tutta la vita. Fu il momento più bello in quell’inferno chiamato guerra".

Dopo tutti questi anni Martin, che oggi vive in Florida, a Boca Raton, ha sentito il bisogno di mettersi sulle tracce di quei bambini di allora, i fratelli Naldi. Di scoprire se vivesseroancora o, in caso negativo, di conoscere i loro figli o parenti. Insomma, voleva ristabilire un contatto con quella bellissima parentesi di felicità che aveva vissuto durante i momenti terribili della guerra. E così ha lanciato un appello che, grazie ai social, è stato ripreso da diversi siti, giornali e tg. Il tam tam mediatico ha contribuito a sviluppare un passa parola tra cittadini, amministratori locali, associazioni attive in quelle zone dell'Appennino, e nel giro di poco tempo i fratelli Naldi sono stati rintracciati. Ottantenni, vivono (da anni) a Castel San Pietro Terme, comune di 20mila abitanti in provincia di Bologna. Ricordano bene quel giorno lontano e il soldato americano che, mitra in mano, fu fermato dalla loro cara mamma.

I quattro si sono visti in videochiamata ed è stato un momento molto emozionante. Martin è molto felice di aver realizzato il proprio desiderio anche se non vede l'ora, quando sarà possibile, di rivedere quei tre bambini di ieri. Per abbracciarli di nuovo ha voglia di tornare in Italia e spera di farlo, Covid permettendo, quanto prima.