La falla tecnologica e il fattore umano

Qualunque cosa sia successa, non sarebbe dovuta accadere. La temporanea sospensione di Julija Naval'naja da X (l'ex Twitter) - si parla di alcuni minuti - è una macchia evidente e imbarazzante sulla casacca di un campione della libertà di pensiero e di parola come Elon Musk (foto). Non puoi comprarti, (peraltro a una cifra astronomica) il social più radical chic, salottiero ed esclusivo del mondo (nel senso che fa fuori chi la pensa diversamente) per aprirlo al free speech e poi bannare la moglie della vittima di uno degli ultimi regimi esistenti. Qualunque cosa sia successa, non sarebbe dovuta accadere - dicevamo - perché le ipotesi sul temporaneo blackout della Naval'naja sono molteplici, ma nessuna è accettabile. «Il meccanismo di difesa contro la manipolazione e lo spam della piattaforma ha erroneamente contrassegnato il suo tweet», spiega il colosso californiano con una supercazzola che peggiora la situazione. Perché, se così fosse, significherebbe che un meccanismo automatico - che sia un algoritmo o una forma di intelligenza artificiale particolarmente demente - ha scambiato un inno alla libertà per una pericolosa minaccia alla tranquillità della piattaforma, fino a quando un essere umano senziente ha posto rimedio a un «errore» che nel frattempo è rimbalzato sui siti e i media di tutto il mondo. Oppure - ed è un'ipotesi molto probabile - il blocco del profilo è stato il frutto di un attacco coordinato di troll russi che hanno segnalato il contenuto come inadeguato, facendo scattare il meccanismo sopraccitato. E mandando a gambe all'aria, per qualche istante, non solo X, ma anche l'Occidente e le sue libertà. Qualunque cosa sia successa, non sarebbe dovuta accadere. Ma purtroppo accadrà ancora finché l'intelligenza umana cederà il passo a favore della sua succedanea artificiale e alle masse teleguidate. La libertà, per essere difesa, ha ancora bisogno di uomini più che di algoritmi.