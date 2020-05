Fase 2, ecco i consigli per evitare il contagio

Dopo oltre due mesi di isolamento forzato in casa per evitare il contagio, e dopo due settimane in cui le misure di contenimento contro la pandemia di coronavirus sono state leggermente allentate, da lunedì 18 maggio l’Italia e gli italiani tornano a quella che si può definire "quasi normalità". Certo, le scuole riapriranno e solo a settembre e alcune attività (come palestre e piscine) riapriranno lunedì prossimo, il 25, ma da oggi bar, ristoranti e locali tornano ad accogliere i clienti all’interno dei propri spazi, garantendo la distanza di sicurezza

La regola aurea contro il Covid-19 è quella della prevenzione, fatta di mascherine da indossare e distanziamento sociale da rispettare, anche ora che possiamo tornare sostanzialmente a tutte le abitudini di sempre, come un caffè al bar, una (s)puntata al parrucchiere, un po’ di shopping, un gelato o una bella cena al ristorante.

Ecco, d’ora in poi possiamo fare tutto questo, ma è bene tenere alta la guardia perché il coronavirus non è affatto vinto e la priorità è quella di scongiurare in ogni modo possibile un nuovo picco del contagio, che innescherebbe un quasi automatico secondo e insostenibile lockdown per la tenuta socio-economica del Paese

I consigli anti contagio

Innanzitutto, una premessa: in questa seconda fase della Fase 2, visto che le strade italiane tornano a riempirsi, aumentano i rischi di contagio se non si adottano le misure di prevenzione. Gli spazi fisici più a rischio non sono quelli all’aperto, ma quelli soprattutto piccoli al chiuso; questo significa che ogni qual volta vi troviate in un luogo chiuso – che sia un supermercato, un negozio o un mezzo di trasporto pubblico – dovete fare più attenzione a quella che prestate mentre siete al parco o in un giardino, perché la carica virale dell’eventuale presenza del Covid in uno spazio chiuso viene agevolata anche dal prolungarsi della vostra presenza in quello stesso spazio.

Per cui, ecco un vademecum utile per scongiurare il più possibile il pericolo di contrarre il coronavirus