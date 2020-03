Quando l'Italia, nel 2011, stava per essere messa alle corde dal virus dello spread, Il Sole-24 ore, titolò a tutta pagina «Fate presto», perché la comunità economica vedeva nello stallo della crisi politica di quelle settimane una minaccia reale alla sua stabilità. Nove anni dopo vale la pena di riproporre quel titolo-appello, ben sapendo che cambiare un governo è assai più semplice che cambiare il coronavirus per renderlo innocuo. La comunità medica sta facendo il possibile, e a volte riesce a fare pure l'impossibile. Il medico «fa presto» per definizione, non ha bisogno di essere spronato. Non altrettanto si può dire della politica, i cui tempi spesso viaggiano su un fuso orario diverso da quello in vigore nel Paese.

Non è colpa del governo se ogni giorno che passa migliaia di imprese, esercizi commerciali e botteghe artigiane rischiano di chiudere per mancanza di ordini e clienti. Ma sarà colpa del governo se, come in campo medico, si lasceranno morire questi pazienti senza averle provate tutte, ma proprio tutte, per evitare la strage. Per questi signori serve un'immediata terapia intensiva economica, non importa se non convenzionale o sperimentale. Terapia che non può certo ridursi a qualche aiuto per chi si trova a vivere e operare nelle piccole zone rosse. Dal punto di vista del virus economico già oggi tutto il Nord è una zona rossa, se non addirittura l'Italia intera.

Bisogna fare presto, e non usare l'aspirina, ma quei potenti cocktail con i quali i medici stanno provando a salvare le vite dei pazienti più gravi. Tipo sospendere la fiscalità ordinaria, rompere i vincoli economici europei di finanza pubblica, aprire i rubinetti delle banche, garantiti dallo Stato, aiutare le famiglie in difficoltà per la chiusura delle scuole.

Non si scappa, il destino dei conti dello Stato è legato a quello dei suoi contribuenti e delle sue imprese. Pensare di salvare lo Stato e lasciare morire l'economia è pura utopia. Semmai è vero l'inverso. Salviamo a qualsiasi costo commercio e impresa e lo Stato si salverà. Un antico detto recita: «Se i sudditi sono poveri il re non potrà mai essere ricco». Fate presto.