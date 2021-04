Federico, morto a 19 anni: infarto o è stato ucciso?

Federico Tedeschi, 19 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua camera da letto. Per la procura di Roma, stando a quando rivela un servizio del programma Le Iene, il ragazzo sarebbe stato stroncato da un infarto. Ma i suoi genitori sostengono, invece, che sia stato vittima di omicidio. " Che mio figlio è stato ucciso me lo sussurra ogni poro della pelle ", dice mamma Manuela. Per l'Autorità giudiziaria, il caso è già stato archiviato. Ma qualcosa, troppe cose, in questa vicenda non tornano.

Il giorno della tragedia

I fatti risalgono alla mattina del 26 novembre del 2017, in un appartamento del quartiere Infernetto di Roma. A rinvenire il corpo senza vita del 19enne, disteso " a pancia in giù e riverso verso l'armadio " - spiega mamma Manuela all'inviato delle Iene - è sua sorella, pressappoco all'ora di pranzo. Da lì, l'allerta al 118 e una vana corsa contro il tempo nel tentativo di rianimarlo. Tutto inutile. Quando arrivano i sanitari, Federico è già morto. Gli operatori sanitari che intervengono in casa della famiglia Tedeschi ritengono sia morto per cause naturali. " La dottoressa mi dice: per me è un sospetto ictus - racconta ancora la madre del ragazzo - Mi hanno detto che mio figlio era morto di malore ". Ma il volto di Federico è tumefatto e sul collo sono presenti escoriazioni. " Alzo la spalla e vedo tutto questo sangue che esce dalla sua bocca. - prosegue Manuela - Ricordo il suo visto imbrattato di sangue solo sul lato destro, le labbra tumefatte, una pagnotta al posto della guancia destra. Sembrava come se avesse avuto un pugno sulla guancia. A me ha dato subito l’idea che avesse preso delle botte ".

I familiari, insospetti dalle circostanze anomale del decesso, con una dinamica versosimilmente più affine a quella di un'aggressione, denunciano l'accaduto alle autorità. Ma per la procura di Roma non vi sono dubbi alcuna sorta sulle " cause naturali del decesso ". Nello specifico, il diciannovenne sarebbe stato stroncato da un infarto " causata da necrosi cardiaca su base ischemica con conseguente infarto acuto ". Tuttavia, le perizie chieste dalla famiglia a tre medici legali sono concordi per una “ morte asfittica ”. Cosa è successo davvero a Federico?

Il "giallo" della porta aperta

Quella mattina, Federico si trova da solo in casa. Il papà è uscito al mattino presto per andare al lavoro mentre la mamma si recata a messa attorno alle ore 11.27. Al rientro, Manuela nota che la porta di casa e e la grata d’ingresso sulla cucina sono spalancate. Lì per lì pensa che Federico "è uscito, sta dalla nonna già a mangiare" . Nel frattempo il padre rientra a casa e nota che la porta della camera di Federico “ è chiusa ”: in quelle ore quindi ci sarebbe stato movimento, visto che la madre la ricordava chiusa. Il dettaglio non sfugge ai coniugi Tedeschi che riferiscono il particolare anche agli operatori del 118. " Si sono fatti raccontare quello che era successo, io ho raccontato della grata aperta ", continua Manuela. Ma anche i poliziotti, intervenuti in casa dei coniugi Tedeschi, escludono l'eventualità di un'aggressione.

Tracce sconosciute e anomalie

Ci sono tante, troppe anomalie, che gettano ombre sul decesso prematuro del giovane. I genitori riscontrano alcuni segni sulla porta della camera di Federico che, a loro dire, “ non ci sono mai stati” , una maglietta al rovescio per terra e alcune macchie al pavimento. Nella stanza ci sono anche un paio d’occhiali e un orecchino di cui la madre non sa “di chi siano”. Ma non è tutto.

Su un mobiletto è presente un’evidente scheggiatura: per la procura è la prova che Federico è caduto e si è rotto i denti sbattendo sul mobile. La scalfitura però si trova rivolta verso il basso: “ Quella lesione sul mobile non è compatibile con il contatto della bocca ”, afferma l'ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano. Fuori dalla stanza di Federico sembrano trovarsi altri elementi degni di attenzione: una macchia di quello che sembra essere sangue su un mobile dall’altra parte della casa e delle evidenti impronte su uno specchio. “ Perché non hanno rilevato quelle impronte? ”, si chiede la madre del ragazzo. " Nel momento in cui una madre ti segnala che ci sono delle cose anomale, perché questi approfondimenti non sono stati fatti? ", continua Garofano.

Infarto o omicidio?