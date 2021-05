Fedez censurato, "Dov'è Bugo?" e Wuhan: quindi, oggi...

- Bugo chiede 240mila euro a Morgan dopo i fatti di Sanremo. Al diavolo le zone bianche, l'addio al coprifuoco e tutto il resto: che la pandemia ce la stiamo mettendo alle spalle lo dice il fatto che siamo tornati a parlare dell'ultimo vero sprazzo di felicità che l'Ariston ci regalò prima di Codogno. Grazie Bugo

- la rovina del Paese nella stessa edizione del Corriere della Sera. A pagine 6 un pezzone strisciante sulla “procuratrice in prima linea” che sta indagando sulla tragedia del Mottarone, manco fosse in guerra con la mafia. Invece l’intervista al povero sindaco di Lodi, ingiustamente accusato, incarcerato senza motivo e rovinato politicamente dalla procura, l’hanno rifilata a pagina 14. Perché non fare un bel ritrattone sul pm che gli ha distrutto l’esistenza?

- l’intervista all’ex sindaco Uggetti va letta. Cosa pensa se passa davanti a un tribunale? “Quando avevo venti anni facevo il tifo per Mani Pulite” - dice - "ma dovevo capire che qualcosa non funzionava”. Benvenuto tra noi

- fermi tutti, cambio di strategia. Come sapete da qualche tempo Giorgia Meloni e una buona fetta della destra chiede un “blocco navale” anti migranti. Quindi che fanno oggi i buonisti? Spiegano che se schierassimo navi militari di fronte a Tripoli queste farebbero da “pull factor” per i migranti, i quali punterebbero coi barconi le fregate Tricolori per farsi ripescare. Ma come, scusate? Ma non ci avevate sempre detto che le navi Ong di fronte alla Libia non erano affatto un fattore di attrazione? Per quale motivo una nave coi cannoni dovrebbe esserlo e Open Arms invece no?

- Allegri torna alla Juve, Inzaghi se ne va dalla Lazio, un valzer delle panchine pazzesco. Ormai è più interessante il calciomercato del campionato in sé

- si torna a parlare del laboratorio di Wuhan. Pure Biden ora pare credere, o comunque ritiene possibile, che il virus non sia sfuggito dalla cacca di un pipistrello ma dalle maldestre manovre cinesi. E la stampa italiana che fa? Ne parla? Macché. I pochi che lo fanno continuano a ripetere che è tutta una teoria complottista di Trump. Mah

- dite (forse) addio a don Matteo. Pare che la Rai affiancherà Raul Bova a Terence Hill. Per ora andranno insieme sul piccolo schermo. Poi? Chissà. Una cosa è certa: dopo 20 anni per la prima volta vedremo un prete investigatore cambiare espressione durante la puntata

- per Domani i Maneskin avrebbero dovuto drogarsi in diretta, o almeno fingere di averlo fatto, per non piegarsi al “conformismo delle destre e di certa sinistra”. E io che pensavo dovessimo insegnare ai ragazzi a non flipparsi il cervello con la coca: che sciocco

- tutti a puntare il dito contro il senatore Pillon per la sua indifendibile uscita sulle donne all'Università che hanno "una maggiore propensione per materie legate all’accudimento”. Però va detto eh: l'idea di fare lo sconto solo alle signorine che s'inscrivono alle facoltà scientifiche sa di discriminatorio. Perché non aiutare anche i maschietti per fare ostetricia?

- meravigliosa batosta in testa a Fedez. Lui che denuncia la censura della Rai si autocensura per soldi. Legittimo, ma imbarazzante. Chi predica bene poi non dovrebbe razzolare male