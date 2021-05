Maxi risarcimento da 240mila euro: Bugo trascina Morgan in tribunale

Non bastava il processo per stalking e la denuncia per resistenza e ingiurie contro la polizia. Ora Morgan è stato denunciato anche da Bugo. Cristian Bugatti ha citato in giudizio Marco Castoldi, in arte Morgan, per quanto successo sul palco del festival di Sanremo nel febbraio 2020. Un anno e tre mesi dopo i fatti avvenuti sul palco dell'Ariston.

Insieme agli autori del brano "Sincero", Bugo ha denunciato l'artista monzese per aver modificato il testo della canzone, che insieme avevano portato a Sanremo 2020, e per essere stati squalificati dalla competizione. A darne notizia, in anteprima, è l'agenzia di stampa Adnkronos, che spiega il contenuto della citazione in giudizio ai danni di Morgan. L'artista brianzolo è accusato di aver modificato il testo della canzone presentata alla kermesse canora, che ha portato come conseguenza la squalifica dalla manifestazione. Ma non solo. Bugo accusa l'ex amico di aver condiviso sui social network il brano 'anti-Bugo'.

Nelle scorse ore Morgan ha chiesto di poter presentare una memoria difensiva attraverso i suoi avvocati, dando così la sua versione dei fatti risalenti allo scorso febbraio 2020. In quell'occasione, dopo aver litigato nel backstage , il duo era salito sul palco per l'ultima esibizione in vista della finale di. Invece di cantare il brano originale, però, Morgan aveva cambiato le parole iniziali della canzone dando dell’ingrato a Bugo. Quest'ultimo, scioccato, aveva abbandonato il palco, portando all'inevitanile squalifica di entrambi dalla gara.

Ora, per quell'episodio, Bugo chiede un maxi risarcimento di 240mila euro a Marco Castoldi. L'udienza in tribunale è fissata per il prossimo 10 giugno. Intanto attraverso la sua pagina Instagram, Morgan si è sfogato non solo contro Bugo, ma anche contro la ex fidanzata con la quale ha un processo in corso per stalking e diffamazione. " Inutile farmi auguri voi che non avete voluto fare nulla di concreto per darmi un vero aiuto - scrive Morgan su Instagram - voi che non avete levato la voce d'indignazione e avete contribuito al mio silenziamento soffocante operato da una cantante che se la spassa tra concerti e pubblicazioni e fa finta di niente quando dovrebbe vergognarsi per la vigliaccata schifosa in cui mi ha trascinato. Grazie dei vostri cuoricini, grazie di cuore ".

Parole cariche di risentimento per il percorso giudiziario che dovrà intraprendere nei prossimi mesi. A luglio, infatti, Morgan dovrà varcare di nuovo le porte del tribunale per difendersi dalle accuse mossegli dalla sua ex compagna che lo accusa di stalking e diffamazione.