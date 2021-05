Mottarone, sicurezza ignorata per 12mila euro al giorno: il calcolo choc

Il metodo di azione delineato dal procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, è da brividi: il "forchettone" sarebbe stato volutamente lasciato in posizione per evitare il ripetersi di blocchi e per non interrompere il servizio ai danni dei passeggeri e dei turisti. La modalità di lavoro, sempre secondo la Bossi, non sarebbe stata decisa in autonomia: si tratterebbe infatti di una " scelta condivisa e soprattutto non limitata al giorno " della tragedia della funivia. E alla base vi sarebbero state motivazioni di tipo economico, considerando che uno stop dell'impianto avrebbe provocato un mancato guadagno alle casse già messe a dura prova durante il periodo del lockdown.

L'incasso giornaliero

Come mai si è arrivati a una simile decisione? Perché le anomalie che presentava l'impianto si sarebbero potute risolvere probabilmente solo interrompendo le corse. E di conseguenza rinunciando agli incassi dei biglietti quotidiani. Un incasso che, stando ai conti fatti da Il Giorno, nella più ottimistica delle ipotesi non va oltre i 12.600 euro. Va infatti considerato che " le 4 cabine, due per ogni direzione, devono effettuare le 21 corse, per tratta, dell’orario estivo viaggiando a capienza ridotta (15 persone anziché 40) per effetto delle norme anti-Covid e il biglietto di andata e ritorno per gli adulti costa 20 euro ".

Secondo La Stampa invece i conti sono diversi, trattandosi di circa 5mila euro al giorno e dunque di 140 mila euro che sarebbero stati intascati dal 24 aprile (giorno della riapertura al pubblico). Sarebbe addirittura un " calcolo esagerato " visto che le cabine " non hanno fatto 20 corse al giorno (come da orario per la stagione estiva 2021) a pieno carico, dal 26 aprile a domenica a mezzogiorno ". Resta comunque il serio dubbio che qualcuno possa aver sacrificato la sicurezza in nome di qualche migliaia di euro quotidiani.

"Freni tolti per soldi"