"Ci aspettiamo un aumento dei contagi". Bufera sulla festa dell'Inter

L'Inter vince lo scudetto ed esplode la polemica sui festeggiamenti della giornata di ieri. Sono stimate in circa 30mila, dalla Questura di Milano, le persone che nel pomeriggio sono scese in strada per festeggiare. Tra i punti dove si sono raccolti i gruppi maggiori di tifosi, Largo Cairoli e Piazza Duomo. Festeggiamenti anche nei pressi dello Stadio di San Siro.

Poche mascherine, nessun distanziamento e regole completamente saltate. Intanto, dopo le critiche arrivate dal segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, le accuse sono soprattutto per il sindaco di Milano, Beppe Sala, per la gestione di una situazione che, a detta di molti, “poteva essere prevista“. Ma fino a questo momento il primo cittadino, grande tifoso nerazzurro, non ha ancora fatto commenti.

Le reazioni

La festa dell'Inter? "L'imprudenza non ha colore, l'incoscienza ha tutti i colori dell'arcobaleno. E' chiaro a tutti che questo tipo di manifestazioni sono pericolose" . Il punto è che nel weekend "non ci sono state solo manifestazioni di una tifoseria, svolte con pericolosi assembramenti all'aperto. Ma c'è stata la perdita di controllo delle minime misure: ieri gli assembramenti erano ovunque" . A dirlo all'Adnkronos Salute Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco. Galli ricorda che abbiamo già sperimentato manifestazioni simili, "abbiamo visto lo scorso anno, quando è stato festeggiato un altro scudetto, in una situazione analoga a questa, nel senso che quando arriva un messaggio che può essere interpretato come 'liberi tuttì, le persone vanno oltre" . Il problema è che "la pandemia non è risolta. Il vaccino potrà contribuire in modo sostanziale a ridimensionare il problema ma la tranquillità è ancora lontana".

"I festeggiamenti di ieri sono da evitare" . Così a SkyTg24 il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts Franco Locatelli a commento della folla di persone che si è radunata ieri in piazza Duomo a Milano e per le vie della città dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Immagini che ''assolutamente non possiamo permetterci” , avverte con fermezza Locatelli. “Vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e i 121mila morti devono averci insegnato qualcosa. Onorare la loro morte vuol dire evitare assembramenti".

Immediate le reazioni anche sul versante politico. ''Gli assembramenti di ieri - dice il presidente della Regione Attilio Fontana - era probabile che si potessero verificare, l'importante è che non succeda più, bisogna fare affidamento e chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Io mi auguro e spero che i contagi non si alzino, ma questo lo potremo dire tra due settimane". ''Speriamo di no, ma ci aspettiamo tra 15 giorni un aumento dei contagi" . Melania Rizzoli, assessore regionale alla Formazione e al Lavoro della Regione Lombardia, ha parlato ad "Agorà" su Rai3 della festa scudetto dei tifosi dell'Inter. "Un assembramento così massivo e importante è davvero preoccupante" , ha sottolineato Rizzoli, "tanto più in un periodo così delicato. I controlli? C'erano, ma era impossibile sanzionare 30 mila persone".