La figuraccia di Giarrusso in Europa: eppure nel curriculum ha un livello di inglese "buono"

La figuraccia di Dino Giarrusso al parlamento europeo è di quelle destinate a restare nella memoria per molto tempo. Il pentastellato, rappresentante del suo partito, ma anche dell'Italia, in Europa, ha rinunciato a parlare perché, per intervenire nelle istituzioni europee, è necessario esprimersi in inglese. " No, io non riesco a fare l'intervento ", ha detto Dino Giarrusso, rinunciando al suo intervento e portando una casa una gran figuraccia. Inevitabili i commenti ironici del web, che hanno infastidito Giarrusso, che si è giustificato con ipotetici problemi tecnici. Il suo problema lo ha imputato " a causa di un'incompatibilità fra la camera dell’iPhone e il software ".

" Mi hanno chiesto di farlo in inglese e ho provato a tradurre all’impronta, ma mi sono fermato subito perché ho capito che non sarei stato all’altezza, e ho quindi rivendicato il diritto di farlo nella mia lingua come previsto dal regolamento europeo ", ha detto Dino Giarrusso. Una giustificazione che, però, non trova riscontro nel curriculum dell'esponente del Movimento 5 stelle. Nel documento pubblicato sui siti istituzionali, infatti, Dino Giarrusso ha dichiarato di avere un livello di inglese parlato "buono" e scritto "discreto".

Secondo gli standard internazionali, infatti, il livello di lingua straniera "buono" corrisponde al livello B2 del CV Europass e significa avere una buona conoscenza della lingua, un livello parlato abbastanza fluido e buona comprensione. Sono elementi che non si riscontrano nel mancato intervento di Dino Giarrusso, che ha dichiarato di non essere riuscito " a tradurre all’impronta ". Ma i problemi di Dino Giarrusso sono iniziati ben prima dell'inizio del suo intervento, proprio a causa della dichiarata incompatibilità tra il software e l'iPhone.