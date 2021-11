Finge di vaccinare i pazienti per il green pass, denunciato un medico

Pur di ottenere il green pass senza vaccinarsi e spendere i soldi per i tamponi, i no vax si abbassano ad inganni mediocri e tristi (poi vengono comunque scoperti): è la storia di una dottoressa di Como che ha portato i suoi pazienti in un hub vaccinale simulando l'iniezione con la siringa, mai fatta, per poi far ottenere comunque il certificato verde.

La denuncia

La vicenda è accaduta nell'hub vaccinale di Lurate Caccivio, Comune in provincia di Como, venerdì scorso. L'inganno è stato scoperto dal rappresentante legale della Società Cooperativa Medici Insubria, Gianni Clerici, che ha subito denunciato l'accaduto alla Procura della Repubblica. " Un’amministrativa che registra le vaccinazioni aveva il sospetto che un medico, che non fa parte della Cooperativa ma è stato autorizzato dall’Ats a vaccinare nell’hub di Lurate 17 suoi pazienti, sembrava che facesse vaccinazioni simulate - ha affermato Clerici al Corriere. Immediatamente dopo essersi accorto che era in atto la truffa, sono state sospese le iniezioni della dottoressa no vax che è stata segnalata alle forze dell'ordine. " In quel momento erano stati vaccinati i primi pazienti del medico in questione. Ho chiesto agli altri di effettuare l’iniezione da me o da un altro medico del centro, ma si sono rifiutati e sono andati via ", ha aggiunto, ad evidenza del fatto che si trattava di una messinscena.

Le dosi iniettate per finta