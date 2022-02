"Già che scrive...", "E la pancia?": rissa Calenda-Giarrusso

Una battutina velenosa di Carlo Calenda ha scatenato la bagarre su La7. Così il grillino Dino Giarrusso - destinatario di quella freddura - è partito al contrattacco. A L'Aria che tira, il talk show condotto da Myrta Merlino, stamane l'europarlamentare pentastellato ha infierito sul leader di Azione con un duro sfogo, pronunciato peraltro in sua assenza. E per farlo si è aggrappato a tutto: ai titoli di studio, al " razzismo culturale ", pure all'aspetto fisico.

Che tra Calenda e Giarrusso non intercorresse una particolare simpatia era cosa nota e pure stamane la tensione tra i due ha trovato il modo di manifestarsi a favore di telecamera. A rifilare la prima stoccata era stato il leader di Azione. Interpellato dalla conduttrice su alcune affermazioni di carattere politico rilasciate da Giarrusso a IlGiornale, Calenda aveva commentato: " Che Giarrusso abbia scritto è una notizia ". Al di là dell'imprecisione - il grillino infatti non aveva scritto ma era stato intervistato - la frecciata del politico romano non è piaciuta all'ex inviato de Le Iene. Peraltro, prima di congedarsi dalla padrona di casa su La7, Calenda aveva assestato un'ulteriore scoppola al pentastellato in merito alla possibilità di un dibattito: " Non mi trattengo con lui, non ce la posso fà ".

Ottenuta la parola, Giarrusso è partito a testa bassa, dapprima rivolgendosi alla conduttrice. " Hai appena avuto un ospite. Ha detto di me 'è già una notizia che sappia scrivere', tu hai fatto un sorrisino, non hai battuto ciglio... ", ha affermato l'europarlamentare M5s, che poi è andato all'attacco dell'avversario politico: " A differenza di Calenda non sono mai stato bocciato a scuola e non sono un figlio di papà. È veramente intollerabile che qualcuno che parla di politica e futuro abbia il suo atteggiamento arrogante e spocchioso, di razzismo intellettuale ". Ormai inarrestabile, l'ex inviato de Le Iene passato alla politica ha poi proseguito la propria invettiva scomodando pure l'aspetto fisico del leader di Azione.

" Se la prende con altri che hanno preso voti, si sono laureati, si sono fatti da soli e hanno anche un fisico meno squallido di lui. Ho visto foto di lui con una pancia orrenda. Non ne posso più di parlare di politica con queste persone e mi stupisco che venga dato tutto questo spazio mediatico senza contraddittorio ", ha dichiarato Giarrusso. E nemmeno il tentativo della conduttrice di contestualizzare l'accaduto (" Mi è sembrata una di quelle battutine di Calenda... ") è riuscito a placare l'esponente dei Cinquestelle.

" Lui fa bullismo online e in tv, non si confronta con me ed è scappato ", ha infatti sentenziato Giarrusso prima che il dibattito televisivo potesse finalmente tornare a toni meno esacerbati.