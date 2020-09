Flavio Briatore: "Il contagio di Berlusconi non credo dipenda dal nostro incontro"

La notizia della positività al Covid di Silvio Berlusconi è di quelle che fa rumore, tanto che in poche ore è rimbalzata sui media di tutto il mondo. Il Cav ha ricevuto gli auguri di tutte le forze politiche del Paese e anche il Parlamento, ricevuta l'informazione, gli ha tributato un sentito applauso. Il tam tam mediatico è stato rapidissimo, soprattutto sui social, dove in pochi minuti ha ripreso vigore la diffusione del video che vede Silvio Berlusconi in compagnia di Flavio Briatore nel giardino di Villa Certosa, a Porto Rotondo. Era il 12 agosto, in Costa Smeralda il Covid circolava ancora nel silenzio anche se iniziavano a emergere i primi casi isolati. Alla luce dei fatti delle ultime settimane, in molti hanno pensato che il leader di Forza Italia potesse essere stato contagiato proprio dal suo caro amico Flavio Briatore, ma è lo stesso patron del Billionaire a smentire questa ricostruzione dei fatti.

Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto

Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza. E poi è assistito da un'equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli

L'imprenditore è stato raggiunto telefonicamente da un giornalista de La Stampa. Briatore, positivo al Covid, si trova ancora in isolamento a Milano nella villa dell'amica Daniela Santanchè. Dopo alcuni giorni di ricovero, viste le sue buone condizioni di salute, è stato disposto per lui l'isolamento domiciliare, una prassi comune per tutti quelli che contraggono il virus ma non presentano complicazioni, la stessa adottata per Silvio Berlusconi, in isolamento ad Arcore. "", dice Flavio Briatore al cronista che gli chiede un commento sulla notizia del contagio del Cavaliere. Fino a ieri, l'imprenditore non aveva ancora avuto modo di sentire l'amico ma è probabile che già dai prossimi giorni i due, che continuano a tener fede ai rispettivi impegni lavorativi dalle loro stanze di isolamento, trovino il tempo per una piacevole telefonata di cortesia. "", ha detto Briatore.

Non credo che dipenda da quel nostro incontro. E adesso mi avete rotto

Flavio Briatore e Silvio Berlusconi non si sono più visti da quel 12 agosto. Nel momento in cui la situazione in Costa Smeralda si è fatta preoccupante, Silvio Berlusconi ha fatto ritorno ad Arcore. Alla notizia della positività dell'amico imprenditore, il Cav si è sottoposto a tutti i controlli del caso e ai tamponi di controllo, che fino a ieri avevano dato tutti esito negativo. Ora Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid ma è asintomatico e le sue condizioni di salute sono buone, come comunicato dal dottor Alberto Zangrillo, che ha in cura sia l'ex Premier che l'imprenditore. Come ha fatto Silvio Berlusconi a contrarre il Covid? A questa domanda risulta difficile rispondere e Briatore è certo di non essere stato lui a contagiarlo: "".