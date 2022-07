Folgorato a 14 anni, Di Pietro difende l'azienda che produce i lampioni

La De Simone è un'azienda di Montenero di Bisaccia che produce lampioni. Ora si trova in causa con una famiglia il cui figlio, di appena 14 anni, è rimasto folgorato ed è morto sette giorni fa dopo due settimane di coma. L'azienda è di Montenero, che come legale difensore ha scelto Antonio Di Pietro. L'ex pm di Mani pulite ed ex ministro si è ritirato a vita privata proprio a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, suo paese di origine, eppure, ha deciso di accettare l'incarico dell'azienda per la sua difesa, tornando così a indossare la toga in un procedimento penale.

I fatti raccontati dai testimoni sono piuttosto lineari. La sera del 28 giugno scorso, il piccolo Nicola Stante stava giocando con alcuni suoi amici nel parco di Montero quando all'improvviso, dopo essersi poggiato a uno dei lampioni della piazza, ne è rimasto folgorato. A nulla è servita la corsa in ambulanza verso l'ospedale di Foggia, quello attrezzato più vicino al paese campobassano. Dopo due settimane di coma nel reparto di rianimazione, durante le quali i genitori non hanno mai perso la speranza di riportare a casa il figlio vivo, lo scorso 11 luglio il piccolo è deceduto. Nelle scorse ore a Montenero di Bisaccia si sono tenuti i suoi funerali nella disperazione dei genitori e di tutti gli amici e i parenti che ora piangono una vita spezzata troppo presto.