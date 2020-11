Grillo Jr e la notte dello stupro: "La ragazza tenuta per i capelli"

Sono terminate le investigazioni del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, e della pm Laura Bassani per il presunto stupro e altri abusi che sarebbero stati commessi da Ciro Grillo, da Francesco Corsiglia, da Edoardo Capitta e da Vittorio Lauria ai danni di due coetanee (S. J. e R. M.). Una notte senza freni in cui sarebbe andato in scena un orrendo gioco di ruoli: chi si ubriacava, chi abusava e chi immortalava gli attimi con tanto di fotografie e video per poi scambiarsi i ruoli. Le giovani vittime, figlie dell'alta borghesia milanese, sarebbero state portate nella villa del figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle dopo essere state rimorchiate al Billionaire.

Stando al parere degli inquirenti, i quattro ragazzi avrebbero prima ubriacato le studentesse e poi approfittato del loro stato. Nello specifico, come riporta ilCorriere, avrebbero costretto e indotto S.J. a subire e compiere atti sessuali " abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica dovuta all’alcol ". Tutto ciò considerando che sarebbe stata reduce da una notte intera insonne trascorsa in discoteca, dalle violenze subite e dall'ingente quantità di vodka ingerita. La testimonianza fornita va proprio in questa direzione: " Ero completamente ubriaca, hanno continuato a farmi bere anche dopo l’uscita dalla discoteca ". I magistrati, dopo aver analizzato le immagini della folle notte, avrebbero appurato che il gruppo l'avrebbe obbligata " a bere della vodka tenendola per i capelli e costringendola ad avere rapporti sessuali ". E ci sarebbe un video in particolare, girato dagli amici mentre si alternavano con S.J., che riprenderebbe esplicitamente la violenza.

Quella foto choc di Grillo

La giovane sarebbe stata poi afferrata per i capelli, spinta sotto la coperta e costretta " a subire un rapporto orale "; successivamente sarebbe stata girata " in posizione supina e sdraiata " e - dopo averle abbassato l'intimo - obbligata pure " a un rapporto vaginale ". Nel frattempo, secondo gli inquirenti, gli altri indagati entravano e uscivano dalla stanza " ridendo tra loro e ostruendo il passaggio alla J. " che avrebbe provato ad allontanarsi ma poi sarebbe stata nuovamente raggiunta da Corsiglia, afferrata e spinta nel box doccia del bagno, costretta " a subire un ulteriore rapporto vaginale ". Mentre i compagni rimasti fuori " commentavano tra loro ".

Grillo, Capitta e Lauria avrebbero inoltre partecipato ad atti di violenza perpetrati su R.M.. Nelle pagine delle contestazioni si legge che in particolare Grillo, " alla presenza di Capitta che scattava fotografie per immortalarlo e di Lauria, appoggiava i propri genitali sul capo di R. M., la quale, in stato di incoscienza perché addormentata, era costretta a subire tale atto sessuale ". Ecco perché la vittima non è stata considerata solo S. J., ventenne italo-norvegese, ma anche l'amica R. M..