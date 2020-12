Follia in autostrada: esce dal casello in monopattino

Sta facendo il giro del web il video in cui si vede un uomo a bordo di un monopattino elettrico imboccare l'uscita del casello dell'autostrada A4, a Montecchio Maggiore. Il filmato è stato girato da un camionista che, una volta arrivato all'altezza del casello, si è visto sbucare davanti il monopattino. L'ignoto conducente, sprovvisto di casco, ha imboccato la corsia riservata al Telepass, ha "dribblato" la sbarra per poi proseguire il viaggio come se nulla fosse. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube Welcome to favelas.

" Non è da crederci. - dice l'autore del filmato mentre riprende la scena surreale con lo smartphone - Al casello di Montecchio Maggiore c'è l'africano col monopattino elettrico sulla corsia dedicata al Telepass ". Poi affianca l'impavido viaggiatore col camion: " Guardate qua - ripete - Non è da crederci ". In men che non si dica, il video è rimabalzato da un social all'altro suscitando tanta incredulità quanta indignazione. " Pericolosissimo, è una follia ", commenta un utente; " Questa storia dei monopattini sta diventando una barzelletta", replica un altro. "Si sapeva che sarebbe andata a finire così: come volevasi dimostrare ", sentenzia in via definitiva un iscritto al canale.