Mike Tyson choc: prende a pugni un passeggero in aereo

Uno scatto improvviso e violento, poi la raffica di pugni: Mike Tyson, per un attimo, sembrava tornato sul ring. L'ex campione dei pesi massimi, tuttavia, non era ad un incontro di boxe ma a bordo di un volo Jet Blue che stava per partire da San Francisco, diretto in Florida. Sotto i suoi ganci micidiali, così, ci è finito un passeggero molesto e probabilmente ubriaco, che tra provocazioni e risate tentava con insistenza di parlare con lui. Infastidito dal tifoso su di giri, il pugile si è scagliato d'impeto contro di lui.

Le immagini dell'aggressione sono state catturate da uno smartphone, per poi finire in rete. Nel video si vede un passeggero che dice qualcosa a Tyson, seduto davanti a lui sull'aereo, e gli si avvicina per chiedergli un selfie. A un tratto, in un frame successivo, ecco la reazione sconsiderata: l'ex pugile si sporge dallo schienale del proprio sedite e sferra una serie di pugni sul giovane, mentre qualcuno cerca di trattenerlo e di contenere - se pur a fatica - la sua furia. Il viaggiatore molesto, forse in preda ai fumi dell'alcol, ha così rimediato lividi e ferite, mostrati pure alla videocamera.

Mike Tyson punches man on plane multiple times after provoking him

pic.twitter.com/3Z5jNk8Wme — RapTV (@Rap) April 21, 2022

Secondo una ricostruzione dell'accaduto, Tyson in un primo momento sarebbe apparso gentile e amichevole con il passeggero poi malmenato. Di fronte alle provocazioni di quest'ultimo, tuttavia, avrebbe perso la testa. " Ne aveva abbastanza del tizio dietro di lui che gli parlava nell'orecchio e gli ha detto di calmarsi. Ma il ragazzo ha continuato, e secondo un testimone Tyson ha cominciato a tirargli diversi pugni al volto ", ha scritto il portale statunitense Tmz. A quanto si apprende, per calmare gli animi ed evitare escalation ad alta quota, "Iron Mike" era poi stato fatto scendere dal volo che lo avrebbe portato in Florida. Al momento, lo staff del pugile e la compagnia aerea Jet Blue non hanno rilasciato commenti sull'episodio.

Di certo non è la prima volta che l'ex campione reagisce con violenza e si fa notare per i suoi comportamenti imprevedibilmente aggressivi.