Fondi occultati all'estero: il Riesame sequestra 59 milioni a Cellino

Terremoto giudiziario per il presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino: il tribunale del Riesame ha infatti accolto la richiesta della Procura di Brescia disponendo il maxi sequestro da 59 milioni di euro. La cifra è stata calcolata sul patrimonio netto di Eleonora immobiliare, società che di fatto controlla la controllante del Brescia e contenuta nel trust inglese contestato dalla Procura bresciana come specchietto delle allodole per eludere il fisco nazionale.

Il Riesame sposa la linea della Procura

I giudici del Riesame, secondo quanto trapelato, hanno condiviso la linea della Cassazione che aveva stabilito che non dovesse essere sequestrata solo la cifra non versata al Fisco, e quindi una cartella da 700mila che Cellino ha in questi mesi ha invece saldato, ma l’intero capitale sconosciuto al Fisco. L’inchiesta avviata a Brescia dovrà chiarire il transitato economico sul trust inglese che è però riconducibile all’imprenditore sardo. Da canto suo Cellino non ha parlato limitandosi a dire che è “sotto choc“. Il 12 luglio si era conclusa dopo due ore l’udienza davanti al tribunale del Riesame.

Il pm ha fatto ricorso