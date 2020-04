Coronavirus, Fontana: "Nuova ondata a ottobre"

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non è certo uno che le manda a dire. Si è detto orgoglioso della sanità lombarda, che reputa la migliore, senza ombra di dubbio. Già, perché in Lombardia ci siamo praticamente arrangiati da soli a combattere la gravissima epidemia da coronavirus in atto.

Da Roma solo briciole

Fontana, parlando a Radio Padania, ha sottolineato di aver ricevuto da Roma solo briciole, in un mese e mezzo dall’inizio dell’emergenza. Ha poi aggiunto: “Noi ce la siamo cavata con le nostre risorse, senza alcun tipo di aiuto se non in minima parte". Una vergogna che sia arrivata solo un piccolo aiuto rispetto a ciò che la Regione aveva chiesto a Roma. Egli ha inoltre sottolineato che “se noi non ci fossimo dati da fare autonomamente, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni. Il numero di mascherine che ci arrivavano dalla Protezione civile non ci avrebbe consentito di aprire gli ospedali". Insomma, ancora una volta la Lombardia se l’è dovuta cavare da sola, con i suoi mezzi, senza praticamente l’aiuto del governo.

Fontana orgoglioso della sanità lombarda

Alcuni studiosi pensano ci si possa aspettare un ritorno del coronavirus a ottobre e novembre, insieme al virus influenzale. Bisogna quindi prepararsi a una nuova emergenza tra qualche mese. “Noi ci siamo preparati, la nostra risposta finora è stata una risposta alla drammatica emergenza improvvisa. Abbiamo dovuto affrontare uno tsunami, è partito tutto con una violenza mai vista. La nostra sanità non è una delle migliori, è la migliore. Se quello che è successo nella nostra regione fosse successo altrove non so come sarebbe finita. Io mi posso solo dire orgoglioso" ha rivendicato il governatore lombardo.

Conte tenta di scaricare la colpa