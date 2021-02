Formia, rissa tra minorenni: morto accoltellato 17enne

Ha ricevuto tre o quattro coltellate all'addome da un coetaneo ed è morto così, a 17 anni, Romeo Bondanese. Fatale un litigio scoppiato per futili motivi tra le 19.00 e le 19.30 fuori dal McDonald's di via Vitruvio, nel cuore di Formia.

Altri due giovanissimi in ospedale

La colluttazione ha coinvolto anche altri due ragazzi, di 18 e 20 anni. Entrambi sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia; il primo sarebbe grave e avrebbe ricevuto un intervento chirurgico. Le immagini delle videocamere di sorveglianza della banca situata nei pressi del fast food sono al vaglio della polizia.

Secondo quanto appreso, la vittima potrebbe essere stata ferita a morte da un gruppo proveniente da fuori Formia. Come sottolinea l'Adnkronos, uno degli aggressori, ferito a una mano, sarebbe già stato identificato dai poliziotti. Non è escluso che l'omicidio possa essere collegato a fatti di droga. Le indagini del caso sono affidate ai poliziotti della Questura di Latina.

La dinamica della rissa

Romeo è deceduto per un'emorragia poco dopo essere trasportato in ospedale. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito. Restano da svelare due misteri. Il primo: cos'è che ha fatto scatenare la rissa (non certo la prima di questo genere); il secondo: la provenienza del secondo gruppo di ragazzi, forse di un paese limitrofo. Come detto, non si conosce il motivo del confronto, diventato sempre più acceso, passato dalle parolacce agli spintoni. A un certo punto, racconta il Corsera, sarebbe apparso un coltello, o forse più di uno.

La dinamica, insomma, è ancora da chiarire. Dovrebbero essere almeno dieci i ragazzi coinvolti. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 20.00. Due giovani a bordo di un motorino avrebbero affiancato il gruppo in cui si trovava anche Romeo, non distante dal ponte Tallini, nel centro di Formia. Nel giro di qualche istante, la situazione sarebbe degenerata in una rissa mortale, con tanto di coltelli. Uno dei due aggressori sarebbe stato bloccato dagli amici della vittima, e in seguito fermato dalle forze dell'ordine. Il suo complice è fuggito ed è attualmente ricercato.

Il 17enne, colpito più volte, è caduto a terra. Dopo il ferimento mortale di Romeo, è scattato il fuggi fuggi generale. La strada, infatti, era piena di gente in concomitanza con lo struscio serale per il martedì grasso. E questo nonostante il coprifuoco fissato alle 22.00 a causa del Covid e i locali quasi chiusi per via delle misure restrittive anti contagio.