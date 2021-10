Francia, pensionata trovata decapitata in casa con la testa "poggiata su un tavolo"

Grande sconcerto ha provocato in Francia la notizia di una pensionata 77enne " decapitata in casa ". La donna, che svolgeva la professione di insegnante e il cui nome non è stato ancora rivelato, è stata infatti rinvenuta nella sua abitazione nel sud del Paese con la testa tagliata e " poggiata su un tavolo ". Il macabro ritrovamento è avvenuto mercoledì sera in una proprietà ubicata nella città balnerare di Agde, a circa quattro chilometri dal Mar Mediterraneo e a 750 chilometri da Parigi. La vittima era madre di due figli e, dopo la morte del marito, viveva da sola nella località di mare.

Ad allertare la polizia del fatto che era successo qualcosa alla 77enne è stato uno dei figli di lei, che vive nei pressi di Parigi e che monitorava da remoto attimo per attimo tramite videocollegamento l'interno dell'abitazione della madre ad Agde. Avendo notato in quella casa, intorno alle 21:30 di mercoledì, un'" ombra per terra " sospetta e non visualizzando più sullo schermo la pensionata, l'uomo ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine affinché andassero a controllare cosa stava succedendo in quella casa.

Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati davanti la donna decapitata e la testa di lei poggiata su un tavolo accanto al suo corpo. Di conseguenza, gli inquirenti hanno subito preso a ispezionare l'abitazione in cerca di dettagli utili a ricostruire la dinamica dell'omicidio. Gli investigatori non hanno però trovato lì alcun segno di effrazione: il cancello esterno della proprietà era chiuso e la porta d'ingresso della casa sbloccata. Nessun oggetto presente nella proprietà, inoltre, era stato rubato. Le forze dell'ordine hanno alla fine scoperto all'esterno della casa dei guanti di latex macchiati di sangue e un pezzo di nastro adesivo.