"Ingiuriose". Sgarbi batte Scanzi in tribunale

Tra Vittorio Sgarbi e Andrea Scanzi non corre buon sangue. I due sono spesso protagonisti di accese discussioni, capaci di trasformarsi rapidamente in vere e proprie liti senza esclusione di colpi. I due si pungono non appena ne hanno l'occasione, che siano i social network o le (rare) occasioni in cui sono entrambi ospiti di una trasmissione televisiva. Ed è proprio a seguito di una discussione in tv che Andrea Scanzi aveva deciso di querelare Vittorio Sgarbi. Era il 2018 e, a distanza di tre anni, è arrivata la decisione del tribunale che esclude il reato di diffamazione ai danni del giornalista de il Fatto quotidiano da parte del critico d'arte.

Il tribunale di Enna, chiamato a decidere sulla questione in virtù del fatto che ai tempi Vittorio Sgarbi era residente a Calascibetta, piccolo centro a pochi chilometri dal capoluogo di provincia siciliano, ha stabilito che quanto detto dal critico d'arte non poteva essere inquadrato nell'ambito della diffamazione. Quelle di Vittorio Sgarbi nei confronti di Andrea Scanzi sono state " frasi ingiuriose " a detta del giudice, reato meno grave tanto che è stato anche depenalizzato. L'ingiuria è un'offesa che un soggetto reca all'onore di un altro quando questo è presente. Sarebbe stata diffamazione se Sgarbi e Scanzi non fossero stati contemporaneamente nello stesso luogo.