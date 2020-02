Frecciarossa deraglia sulla Milano-Bologna: morti i due macchinisti, 30 feriti

Il drammatico impatto è avvenuto quando erano da poco scoccate le cinque e mezza del mattino. Il treno, il Frecciarossa 9595, stava sfrecciando sulla linea dell'alta velocità che collega Milano a Bologna quando, a Ospedaletto Lodigiano, è deragliato (guarda la gallery). Nel tragico incidente hanno perso la vita i due macchinisti, che si trovavano alla guida del convoglio, mentre tra i passeggeri ci sono 25 "codici verdi" e due "codici gialli" che sono stati immediatamente trasferiti negli ospedali più prossimi.

"Le cause sono in corso di accertamento" , hanno fatto sapere dalle Ferrovie dello Stato mentre veniva deciso di sospendere la linea dell'alta velocità e tutti i treni, in entrambe le direzioni, venivano instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza portando fino a sessanta minuti di ritardo. Giusto la notte scorsa, come fa sapere l'agenzia Adnkronos, su quella stessa tratta sarebbero stati effettuati lavori di manutenzione.