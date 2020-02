Frecciarossa deragliato, uno dei passeggeri: "Pensavo di essere morto"

È uscito dai binari intorno alle 5.30 di questa mattina. Il Frecciarossa, che viaggiava sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, è deragliato vicino a Lodi, causando la morte di due persone e lasciandone ferite altre 30.

Dopo i soccorritori, ora sono al lavoro gli inquirenti, che stanno analizzando il luogo dell'incidente, per risalire alla dinamica del deragliamento e alle cause. La procura di Lodi, infatti, ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime: nel mirino i lavori di manutenzione avvenuti nella notte, anche se il prefetto specifica che " associare una manutenzione all'evento tragico mi pare assolutamente prematuro" .

Intanto, iniziano ad arrivare i racconti dei passeggeri che erano a bordo del Fracciarossa: "Credevo di essere morto. Sono musulmano, ho chiuso gli occhi e pregato ", dice alla Libertà un giovane 21enne ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza. E racconta: " Non riesco a descrivere quel che è accaduto, non me ne rendo ancora conto. Il treno andava velocissimo, forse a trecento chilometri all'ora. All'improvviso, poi, ho sentito una botta violenta. Un boato fortissimo. È inspiegabile ". Infine, ricorda: " Ci siamo stretti forte la mano per evitare di cadere. Il vagone si è ribaltato e noi, in attesa dei soccorsi, siamo usciti attraverso un buco per metterci in salvo. Per un quarto d'ora, purtroppo, siamo rimasti bloccati a bordo ".