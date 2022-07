Frecciatina Bergoglio a Ratzinger, la "Bucha" dei soldati Uk e Draghi: quindi, oggi...

- mentre leggevo questa notizia pensavo: ah, ma quindi è vero, anche noi siamo stati cattivi, quelli che i soldati stupratori, gli eserciti che ammazzano tanto per il gusto di farlo. La storia riguarda le forze speciali britanniche (Sas) accusate di aver “ripetutamente” ucciso detenuti e persone disarmate in Afghanistan. Rapporti militari parlano di 54 omicidi realizzati da un solo squadrone in soli sei mesi. Secondo le testimonianze, alcuni agenti avrebbero fatto uso di Ak-47 come "drop weapons" (armi lasciate cadere), piazzate appositamente sulla scena per giustificare l'uccisione di una persona disarmata. Poi gare a chi ammazzava più nemici. E via dicendo. In pratica, una Bucha ante litteram. Solo che se ne è parlato molto meno

- riparte la sagra dei sintomi di long covid. Adesso pare ci sia anche la perdita di capelli: signori miei, allora io sono malato. Ma da almeno 6-7 anni, secondo la diagnosi fatta ogni mattina sul mio cuscino

- buone notizie dal fronte del mondo. Per il Cesi, il Centro Studi Internazionali, il conflitto in Ucraina rischia di allargarsi. E chi lo nega dice una “stupidaggine”

- altre buone notizie dal fronte del mondo: per l’Ue viviamo tre grandi minacce, in ordine di importanza: diffusione di agenti patogeni ad alto potenziale pandemico; poi minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; e senza dimenticare la farmaco-resistenza. In pratica, l’angelo della morte è tra noi

- terza buona notizia dal fronte del mondo: la Russia si considera ormai sull’orlo di uno scontro aperto tra potenze nucleari. Speriamo nessuno ci spinga disotto

- in tutto questo mi sovviene che Totti e Ilary si sono sposati in chiesa. Vi immaginate er Pupone al corso prematrimoniale?

- fate Capello santo subito. Riporto letterale: “Spero che la palla viaggi più veloce e verticale. Non sto parlando di lancioni, spero che capiscano. Dico che, riconquistata palla, devono giocare in avanti, con dribbling, verticalizzazioni, come fa il Liverpool e ora anche Guardiola che, non a caso, ha preso il centravanti vero. Meno palloni al portiere, meno passaggi laterali: sono facili, ma servono a togliersi ogni responsabilità, a non rischiare”. Sintetizzo: avete rotto le palle con la costruzione dal basso

- papa Francesco dice che chissà, magari non subito, ma un giorno potrebbe dimettersi da Pontefice. Però lui no, non si farebbe chiamare “papa emerito” (una frecciatina a Ratzinger?) e non vivrebbe in Vaticano (altra frecciatina a Ratzinger?) ma in una chiesa di Roma come vescovo emerito. Chi vuol intendere, intenda…

- intanto, per rasserenare gli animi, l’Ucraina è diventata un membro associato del Programma multilaterale di interoperabilità (Mip) della Nato. Mi pare un buon modo per puntare all’accordo di pace con Putin, che infatti oggi ha detto “nisba, non si tratta”. E intanto la gente muore

- l’Ue avverte: sarebbe il caso che l’industria europea cominciasse a mettere in atto un “risparmio preventivo” di gas in vista dell’inverno. Il motivo? Bruxelles sa che in caso di stop totale da parte di Mosca dell’invio di gas, diventerebbe “difficile” riempire gli stock di gas fino all’80-90% come preventivato. E allora con l’arrivo del gelo sarebbero guai. Sappiatelo

- nella sua conferenza stampa odierna, Draghi l’ho visto spento. Un po’ stanco. Forse con le scatole, più che le tasche, davvero piene. Il suo governo arriverà a Natale? Forse sì, anche se magari non in questa forma. Anche perché hai voglia a dire “senza il M5S non ci sarà un Draghi Bis”. In politica si fa sempre in tempo a cambiare idea